Granada CF, Víctor Díaz: “Le deuxième jaune à Germán, très rigoureux”

Víctor Díaz, défenseur du Granada CF, a apprécié les efforts de son équipe et a trouvé l’expulsion de Germán trop rigoureuse: «Nous savions que ce serait un match très compliqué. Nous leur avons donné peu d’options, mais celle qu’ils ont eue l’a obtenue. Ce sont de très bons joueurs et chaque erreur de Primera vous coûte la partie. L’expulsion de Germán? Il était loin du but, peut-être très rigoureux. Il est devenu plus difficile de marquer. Nous ne parlons pas des arbitres mais je souligne l’effort de l’équipe, vous devez être fier », a-t-il déclaré sur Movistar TV.