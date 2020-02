Grand match avec des filets blancs au Cappuccini, entre Maddalonese et Real Aversa les supporters gagnent

MADDALONI (CE). Le grand match très attendu du groupe A entre les extrémités avec des filets blancs Maddalonese et Real A. Aversa. Un 0-0 insolite qui a presque le goût d’une victoire pour les Normands qui ont pratiquement entamé le compte à rebours vers l’objectif désormais mérité de promotion.

TROISIÈME FOIS INOUBLIABLE

Pour Maddalonese, cependant, un punticino qui mène les grenades vers une finale de saison convaincante et à haute tension, avec une deuxième place à conquérir, où les croisements et les affrontements directs seront les “arbitres” du classement qui traceront la grille des éliminatoires. Au lieu de cela, il y a ceux qui ont conquis la victoire et couvert le défi de haute altitude de dimanche: le partisans Maddalonese et Real Aversa sont maintenant un endroit pour le football amateur. Après la “troisième moitié” inoubliable du match aller, également au “Cappuccini”, il y a eu une démonstration unique d’équité, de loyauté sportive, d’encouragement, de couleur et de passion (nombreuses représentations de fans en visite).

TENTATIVES MADDALONAISES, POLE AVERSA

Des valeurs qui ont également été vues sur le terrain, avec quatre-vingt-dix minutes très disciplinées et jouées sous la bannière du fair-play, grâce aussi à l’arbitrage sûr et autoritaire de M. Granillo de Naples. Les deux équipes commencent par de lourdes absences (Zacchia et Celio) et avec une vraie Aversa qui se concentre immédiatement sur sa défense de granit. Après onze minutes, il essaie l’habituel De Rosa, avec un tir à distance qui n’effraie pas Cerreto. Dans la première demi-heure, Maddalonese essaie un bon phrasé et essaie avec Pingue et Di Pietro mais, les conclusions ne sont pas convaincantes. Normands qui misent sur le jeu individuel, comme d’habitude Gatta celui à 35 ‘frappe la base du poteau directement du coin.

AVERSA PROCHE DE L’AVANTAGE

Dans la seconde moitié, le scénario ne change pas avec Real Aversa, qui cherche une occasion de frapper et Maddalonese, qui malgré le développement d’une plus grande quantité de jeu, ne peut pas pénétrer les maillots de la défense hôte. L’occasion est pour les Normands à la 74e minute avec russe qui s’enclenche profondément et vient seul devant le gardien de but essayant le lob moqueur qui Cerreto l’envoie dans un coin avec un grand reflet à la sortie. Forçage final avec Barletta qui essaie de contrebalancer de l’extérieur de la zone à 80 et avec forêt qui subit quelques minutes plus tard un renversement douteux dans la zone après un excellent tir personnel. Un match se termine par une égalité qui a pu compter sur un beau public. Real Aversa met le champagne au frigo, Maddalonese, dans sept jours, contre Garçons Caivanais une tranche importante de son avenir est jouée

MADDALONESE-REAL A. AVERSA 0-0

Maddaloni: Cerreto, Ferraro (65 ‘Ndyaie), Farina, Laezza, Pingue, De Fenza, Barletta (89’ Desiato), Errico (62 ‘Foresta), Di Pietro (85’ Liccardi), De Domenico, Verdicchio (73 ‘Diana) . Disponibles: Sodano, De Lucia, Mastroianni, Di Vico. entraîneur: Porte.

REAL A. AVERSA: Merola, Griffo, Zaccariello, Chat, Chasse, Jeunesse, Petrone, Russo (77 ’Trinchese), Infimo (81’ Capuano), Campese (58 ’Cerrato), De Rosa. Disponibles: Marino, Ogbonna, Fedele M., Fedele A., Mari, Merola. entraîneur: Sannazzaro.

ARBITRE: Granillo de Naples.

CARTONS JAUNES: Griffo, Gioventù, De Rosa, Laezza, Foresta.

NOTES: Plus de 400 spectateurs, journée chaude, virages 4-3.

Auteur:

Vincenzo Lombardi