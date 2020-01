Grand week-end: Liverpool v Man Utd, Bournemouth, Fernandes

Match à surveiller – Liverpool v Manchester United

Manchester United est en forme pour ruiner les runs invaincus. Ce sont les Red Devils qui ont mis fin aux deux plus longues séquences de l’histoire de la Premier League lorsque les Invincibles d’Arsenal sont venus à Old Trafford après 49 matchs en 2004, un an avant que la séquence de 40 matches de Chelsea ne soit stoppée.

Cependant, ce n’est pas United de Sir Alex Ferguson, même si Ole Gunnar Solskjaer est la seule équipe de cette saison à avoir pris quoi que ce soit à Liverpool en Premier League. N’était-ce pas pour un retard Adam Lallana grève à Old Trafford en octobre, il ne serait pas question d’invincibilité. Ce rasage de près pourrait-il rendre les champions élus de Jurgen Klopp plus nerveux avant que United ne vienne en ville?

L’équipe de Solskjaer semble certainement économiser quelque chose pour les plus gros matchs et il ne fait aucun doute qu’ils auront un déficit en possession, qu’ils semblent préférer ces jours-ci. Il y a beaucoup de mal avec ce United, mais ils semblent mieux adaptés que la plupart à l’équipe qui a finalement renversé Liverpool.

Klopp est bien conscient de la menace de United et les Red Devils sont l’une des rares équipes contre lesquelles il a fait preuve de prudence dans le passé. L’entraîneur allemand a fait face à peu de critiques au cours de l’année dernière, mais les deux derniers voyages à Old Trafford ont vu Klopp relâcher son pied. Et à Anfield, la victoire de la saison dernière qui a clôturé Jose Mourinho est le seul triomphe de Klopp sur United en Premier League.

Pep Guardiola a décrit United comme l’une des meilleures équipes au monde “Quand ils peuvent courir” et les trois premiers de Solskjaer, Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood, ont surpassé le trio d’attaque dévastateur de Liverpool jusqu’à présent ce trimestre. La forme physique de Rashford pourrait être cruciale, mais avec Fabinho absent, Klopp va-t-il inciter plus de prudence de Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson pour empêcher les speedsters de United d’être autorisés à descendre du côté de ses défenseurs centraux?

Cela mettrait davantage l’accent sur les trois milieux de terrain de Klopp fournissant les munitions pour Mo Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane et la salle des machines de Liverpool devrait certainement jouir de la domination de la paire que Solskjaer emploie pour filtrer sa défense. Vraisemblablement, leur premier regard sera sur le flanc droit où Brandon Williams pourrait faire face à un énorme test contre Salah.

Notre divertissement du dimanche après-midi dépend en grande partie du courage de Klopp. Si Liverpool s’en tient à son plan de match habituel, ce pourrait être un suspense. Si les Reds s’énervent à courir après trois points alors qu’un seul est vraiment nécessaire, cela produira une rencontre beaucoup plus audacieuse.

Balles dehors, Jurgen.

Équipe à surveiller – Bournemouth

Fraîchement sorti de ses pensées et de ses combats à domicile par un autre habitant des trois derniers rangs le week-end dernier, Bournemouth doit en quelque sorte rassembler ses conneries pour une autre bataille de sous-sol sur la route samedi.

Eddie Howe n’aurait pas prévu de passer le 11e anniversaire de sa première nomination en tant que patron de Bournemouth en regardant par-dessus son épaule seulement pour voir Norwich – certainement pas lorsqu’ils se sont assis le 7 novembre début novembre. Pour les Canaries aussi, c’est un énorme choc: ils pourraient terminer le week-end à neuf points de retard, ou à trois points des Cerises, qui n’ont pas gagné depuis un mois.

Les malheurs de Bournemouth remontent au-delà d’une victoire surprise à Chelsea à la mi-décembre, qui était leur seul but de trois points en 11 matchs. Les hommes de Howe ont pris quatre points sur leurs 33 derniers matchs et contre Watford le week-end dernier, ils ne semblaient jamais susceptibles d’ajouter à ce maigre total.

Les blessures n’ont pas aidé Howe, mais le retour de Nathan Ake et Adam Smith le week-end dernier n’a pas pu empêcher Troy Deeney et les Hornets de terroriser les Cerises. Une attaque qui la saison dernière a été comparé aux trois premiers de Liverpool a tiré des blancs pendant une période qui a cessé d’être un blip il y a des semaines. Callum Wilson n’a pas marqué depuis septembre, mais encore plus alarmant, il n’a réussi qu’un seul tir cadré dans cette course stérile de 14 matchs. Le service de Ryan Fraser, le premier grand créateur de chance de la saison dernière par une marge de dix, s’est tarie, ce qui n’aide pas Dominic Solanke à atteindre un premier but en Premier League pour le club qui payé 20 millions de livres sterling pour ses services.

“Il y a des choses qui ne vont pas partout sur le terrain en ce moment”, a admis Steve Cook après la défaite de Watford au cours de laquelle il a accepté que les Cherries n’aient montré “aucun combat, aucun effort, aucune bravoure”. Six jours ne sont pas assez longs pour remédier à tous les problèmes techniques et tactiques, mais la redécouverte de certaines dorsales est le minimum absolu requis à Carrow Road.

Joueur à surveiller – Japhet Tanganga

Le jeune de Tottenham a fait des débuts surprenants contre Liverpool la semaine dernière lorsque Tanganga a réalisé un affichage extrêmement crédible. Le joueur de 20 ans a enchaîné avec une performance de l’homme du match contre Boro en coupe mardi, alors vous vous attendez à ce que le sixième arrière droit des Spurs conserve sa place contre Watford samedi.

Tanganga n’est pas un arrière droit de métier, mais il a l’air plus à l’aise cette semaine que les cinq précédents. Jose Mourinho a déjà parlé de la «confiance» qu’il a à Tanganga qui s’étendra vraisemblablement à la responsabilité d’arrêter Gérard Deulofeu à Vicarage Road.

Contrairement aux Spurs, les Hornets bourdonnent en ce moment et Deulofeu a joué un grand rôle dans leur ascension étonnante du bas du tableau jusqu’à la zone de largage avec quatre victoires en cinq matchs sous Nigel Pearson. En revanche, les Spurs n’ont pas remporté quatre de leurs cinq derniers matchs.

Deulofeu sera impatient de voir un défenseur central recrue être joué hors de position et la façon dont Tanganga gère l’ancien ailier de Barcelone contribuera grandement à décider si chaque équipe maintient sa récente course ou si les Spurs peuvent arrêter la pourriture et réclamer leur premier Victoire en Premier League depuis le Boxing Day.

Gestionnaire à surveiller – Dean Smith

Le patron de la Villa est dans un cornichon. Les blessures ont causé des ravages similaires à Manchester City la semaine dernière, mais Smith doit en quelque sorte trouver un moyen d’annuler ces deux facteurs avant le voyage à Brighton samedi.

Villa a passé la majeure partie de ce mois à parcourir le marché des transferts à la recherche d’une couverture pour John McGinn, Wesley et Tom Heaton: les trois quarts d’une colonne vertébrale qui a été démontée en raison de blessures. Le directeur sportif de Smith et Villa, Suso, pensait que Danny Drinkwater pourrait remplir les bottes de McGinn, mais ses débuts désastreux le week-end dernier ont suggéré qu’un joueur avec six départs en Premier League en deux ans et demi et 59 minutes en une demi-saison à Burnley pourrait ne pas être le meilleur placé pour offrir une présence dynamique dans le milieu de terrain d’un côté en difficulté.

Smith espère que Pepe Reina réussira un peu mieux dans sa mission de remplir les gants de Heaton, mais à l’avant, il est toujours sans attaquant reconnu. Villa a joué Anwar El Ghazi à l’avant et, malgré ses efforts, l’Égyptien a du mal à mener la ligne. Smith peut-il trouver une solution différente à temps pour samedi?

La confiance était au plus bas avant que City ne se relève et n’en marque six la semaine dernière, mais Smith devra choisir avec soin entre sa carotte et son bâton. Il a admis après la défaite lamentable à Watford qu’il a déchiré ses joueurs pour la première fois et la réponse a été une victoire à Burnley. Un autre tiraillement qui arrive si peu de temps après le dernier n’aura probablement pas le même effet, et cela pourrait éroder le peu de croyance que certains de ces joueurs ont laissé.

Smith doit donc espérer que quelques cajoleries et deux ou trois nouveaux visages aideront Villa à retrouver un certain esprit à temps pour affronter Brighton. Une victoire à l’AmEx amènerait les Villans aux mêmes points que les Seagulls, 14e, avant l’arrivée imminente d’un nouvel attaquant – et des matchs contre Watford et Bournemouth – aiguise encore plus l’attention de chacun.

Match de football à surveiller – QPR v Leeds

Leeds se désagrège-t-il à nouveau? Probablement pas. Mais une victoire lors des six derniers matchs du championnat ne fait pas grand-chose pour apaiser la nervosité des supporters itinérants, dont beaucoup se dirigent vers le sud après avoir lu le script et ont déjà accepté QPR 1 (Clarke 87) Leeds 0.

Car bien sûr, Jack Clarke va marquer. Le diplômé de l’académie de Leeds, qui devait être avec l’équipe United ce week-end à mi-chemin grâce à un retour de prêt d’une saison de Tottenham, fera plutôt la queue pour les Rangers lors de son premier match depuis sa redistribution par les Spurs.

Heureusement pour Leeds, leur récente oscillation ne les a pas trop blessés. Ils restent six points d’avance à la deuxième place et un point derrière les leaders West Brom qui accueillent Stoke lundi. S’ils n’avaient pas trébuché le mois dernier, ils auraient pu avoir un pied en Premier League à ce jour. Mais ce n’est pas la manière de Leeds. Perdre face à un vainqueur de Clarke samedi, c’est beaucoup.

Match européen à surveiller – Sporting Lisbon v Benfica

Vendredi soir, Free Sports vous permet de regarder Bruno Fernandes déchirer Benfica dans le derby de Lisbonne avant qu’il ne soit emporté sur le terrain du stade José Alvalade Stadium à l’épaule avec les meilleurs vœux des fans du Sporting à emmener à Manchester United.

Tout cela incitera Ed Woodward à retirer son doigt et à offrir 10 millions de livres sterling, Phil Jones et une boîte de coupe slim du partenaire officiel de United en denim.

FFS, Ed.

Ian Watson