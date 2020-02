Grand week-end: Man City v West Ham, Everton, Berge, Bundesliga

Match à regarder – Manchester City v West Ham

Le compromis de la Premier League pour les vacances d’hiver prévoit un week-end moins que passionnant, avec la consolation que les quatre matchs sont télévisés samedi et dimanche. Le demi-programme se termine par la visite de West Ham à l’Etihad dimanche après-midi.

City a été touché et raté récemment, ne marquant que trois en autant de matchs en Premier League, avec une victoire, un nul et une défaite après la raclée d’Aston Villa il y a près d’un mois. Mais ici, ils ont l’occasion de combler l’écart sur Liverpool pour juste …

* vérifie les notes *

… 19 points.

Plus pertinent est la chance de mettre un peu de répit entre eux et Leicester derrière eux. L’équipe de Brendan Rodgers n’a remporté qu’un de ses quatre derniers matches de Premier League, mais City n’a toujours pas réussi à secouer les Foxes de sa queue.

Heureusement pour Pep Guardiola, voici le désordre chaud qu’est West Ham. Aucun club n’est présent autant de désarroi comme les Hammers en ce moment. Les fans – qui ne semblent pas s’organiser – veulent que les propriétaires sortent et ils ne font pas confiance au manager pour obtenir un morceau de flops de flops assemblés à grands frais. Le rebond de David Moyes a duré un match contre une équipe de Bournemouth qui battait de même. Depuis lors, West Ham n’a pas gagné en six matchs, en a encaissé neuf lors de ses trois derniers matches de Premier League, a perdu à domicile face à l’affaiblissement de l’opposition au Championnat en FA Cup et n’a pas réussi à se renforcer adéquatement en janvier. Mais ils ont réussi à obtenir des excuses du supplément du dimanche, donc il y a ça.

“Des comptes publiés récemment montrent que West Ham a investi massivement dans l’équipe depuis son déménagement dans le nouveau stade avec une dépense nette de 214 millions de livres sterling au cours des quatre dernières années, y compris la signature du record du club Sébastien Haller”, a admis Geoff Shreeves avec sa main coincée dans le dos. par les avocats de Sky Sports. «Ils ont dépensé plus de 1,5 million de livres sterling en éclaireurs au cours de la dernière année.»

Pourtant, ils sont là, un gâchis de pagaille dans la zone de relégation. Et il semble y avoir peu de répit à l’horizon. Cinq des six grands joueurs figurent parmi leurs sept prochains adversaires, avec des loups également. Si Sébastien Haller espérait plus de soutien dans les semaines à venir, il serait bien avisé de réfléchir à nouveau et de se préparer à commencer à diriger les chaînes dans la poursuite désespérée de hoiks désespérés destinés à donner un repos à l’arrière-garde de la cordée des Hammers.

Même si plus de la moitié de la Premier League est sur la plage, il est très possible que West Ham tombe au deuxième rang après avoir joué un match plus que ses compatriotes des zones de largage. Surtout si City redécouvre ses bottes de tir.

Équipe à surveiller – Everton

L’équipe de Carlo Ancelotti pourrait terminer samedi au niveau des points avec Sheffield United, sixième, et à seulement quatre des quatre premiers. Ce qui témoigne à la fois du travail accompli par Ancelotti et de la misère générale de la Premier League en dessous des trois premiers.

La Ligue des champions peut être un tronçon pour les Toffees, mais Ancelotti n’a pas caché son désir d’entrer en Ligue Europa à la fin de la saison. En effet, pour la situation financière d’Everton ainsi que pour ses perspectives de recrutement en été, elle est «très importante».

Ancelotti accueillerait donc favorablement une certaine stabilité de son côté. Everton s’est remis de son embarrassante défaite en FA Cup face aux réserves de Liverpool en inscrivant quatre buts sans défaite en Premier League. S’ils n’avaient pas capitulé dans le temps supplémentaire contre Newcastle, ils pourraient envisager d’être encore plus proches de Chelsea. Cela dit, ils ont peut-être eu la chance que Watford plié devant eux le week-end dernier après un affichage inquiétant au premier semestre.

La vue du palais est généralement rassurante pour les caramels; leur état devrait certainement être. Ils n’ont plus perdu contre les Eagles depuis 2014, mais leurs deux derniers affrontements sont sans but, ce qui laisse entendre le plus gros problème qu’Ancelotti doit résoudre: le manque de créativité d’Everton.

Une misérable chance avec des blessures au milieu de terrain a certainement gêné Ancelotti, mais le nouveau boss doit trouver un moyen de marquer au-delà des coups de pied arrêtés et des contre-attaques. Surtout contre une équipe Palace qui viendra à Goodison Park pour défendre et jouer pour un autre point.

Gestionnaire à surveiller – Nigel Pearson

Après cinq matchs sans défaite durant les premiers jours du règne de Pearson, Watford est maintenant à quatre sans victoire. Plus inquiétant encore est la réapparition de la naïveté que Pearson semblait avoir banni en peu de temps après être devenu le troisième entraîneur des Hornets de la saison.

“La naïveté? Dans quel sens? », A demandé Pearson la semaine dernière après avoir vu son équipe perdre de 2-0, concéder deux buts en première mi-temps sur coup de pied arrêté, puis laisser échapper un vainqueur tardif de la contre-attaque à une équipe jouant un homme léger.

Il y a des épineux, puis il y a ça.

Seb Stafford-Bloor était au Vicarage Road la semaine dernière pour regarder toute la scène désolée se dérouler tout en étant témoin de l’agitation d’après-match de Pearson. ‘Une catastrophe. Ce sera le genre de perte qui laissera une trace », a-t-il écrit, et la première chance de voir à quel point les Hornets se rendent à l’AmEx samedi soir.

Danny Welbeck a parlé de l’état de l’équipe après avoir capitulé contre Everton. Craig Cathcart a blâmé les erreurs individuelles, tandis que Gerard Deulofeu a déploré la gestion du jeu de Watford. C’est un terme technique pour dire qu’ils l’ont f * cké. Nous devons présumer que Pearson a été dans leur oreille toute la semaine et que des erreurs similaires ne se produiront pas ce week-end. Mais avec cette équipe de Watford, il n’y a tout simplement aucune garantie.

Brighton a déjà laissé son impression sur Watford après avoir battu les hommes de Javi Gracia le premier jour de la saison lors du premier match de Graham Potter en charge. Et ils étaient plutôt plus déterminés que les hommes de Pearson la semaine dernière quand ils sont revenus de 3-1 pour gagner un match nul à West Ham.

Nous pouvons nous attendre à ce que Pearson ait eu assez de thrillers à cinq et six buts. Le patron de Watford voudra voir une feuille blanche avant tout, en particulier avec Liverpool, Leicester et Manchester United parmi leurs quatre prochains adversaires.

Joueur à surveiller – C’est Saaaander Berge

Après s’être présenté aux fans de Sheffield United au Crystal Palace la semaine dernière, la signature du record des Blades fait de même pour le soutien à domicile lorsque Bournemouth se rendra à Bramall Lane dimanche après-midi.

Le milieu de terrain de 22 millions de livres sterling n’a complété qu’une seule séance d’entraînement avec ses coéquipiers la semaine dernière avant de jouer les trois quarts de la victoire à Selhurst Park. Chris Wilder a prévu des séances supplémentaires avec des joueurs de l’académie pour aider Berge à se familiariser avec l’interprétation des Blades du 3-5-2 et ils ont semblé faire l’affaire, l’international norvégien remportant 100% de ses cinq plaqués contre les Eagles.

“IL EST NORVÉGIEN” 🎶

Ce mec. Ce chant. Bienvenue à Sheffield United, Sander Berge 🇳🇴 pic.twitter.com/vEMxP82pCj

– Sheffield United (@SheffieldUnited) 1er février 2020

Ayant eu une semaine entière pour se familiariser davantage avec son environnement, Berge se bat contre une équipe de Bournemouth qui a arrêté sa descente vers le bas avec une paire de victoires lors de leurs deux derniers matchs. Les Cerises peuvent se placer à cinq points des trois derniers avec un autre.

United, cependant, peut se déplacer dans quelques endroits de la Ligue des champions – et nous ne devrions pas devenir complaisants quant à la façon dont cela est remarquable. Que Berge soit une lame est aussi quelque chose en soi. Le joueur de 21 ans était lié à des équipes établies de la Ligue des champions comme Manchester United, Liverpool, Tottenham et Napoli. Voyons à quel point l’ancienne star de Genk peut revenir sur ce point d’ici à la fin de la saison.

Match de Ligue de football à surveiller – Nottingham Forest v Leeds United

Nottingham Forest accueillera l’événement principal sur Sky Sports Leeds ce week-end, avec Marcelo Bielsa qui emmènera ses chasseurs de promotion bégayés au City Ground samedi soir.

Leeds reste dans les places de promotion automatique bien qu’il n’ait remporté que deux de ses neuf derniers matchs. Et ces deux victoires étaient toutes les deux ridicules. On voit l’optimisme céder le pas à ce pessimisme familier de Leeds, que Bielsa n’a pas tardé à reconnaître: “Les supporters ne croient plus en notre équipe … Nous croyons plus que jamais en nous-mêmes.”

En revanche, Forest était invaincu en sept avant de s’incliner contre Birmingham la semaine dernière. Revenir à la victoire contre Leeds verrait le côté de Sabri Lamouchi se rapprocher d’un point des Blancs, qui pourraient avoir Fulham à leurs côtés au moment du coup d’envoi du Trent.

Match européen à surveiller – Bayern Munich v RB Leipzig

Ce n’est peut-être pas un décideur de Bundesliga, mais le voyage de Leipzig en Bavière dimanche soir semble certain d’avoir une influence majeure sur la destination du titre.

Le Bayern est en tête avec Leipzig avec seulement un point de retard, mais au moment où les hommes de Julian Nagelsmann se battent avec Hansi Flick, le Borussia Dortmund pourrait se positionner entre les deux premiers s’il a battu le Bayer Leverkusen, cinquième, samedi.

Le Bayern et Leipzig ont été en feu devant le but cette saison – les premiers ont égalé le meilleur record de tous les temps à ce stade de toute saison de Bundesliga – donc cela promet d’être un thriller. Entre eux, les deux premiers ont marqué 111 buts cette campagne, avec Robert Lewandowski et Timo Werner s’affrontant dans la course au Golden Boot. Le vétéran du Bayern compte 22 buts après 20 matchs; Werner traîne deux derrière.

Ian Watson