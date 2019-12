Grand week-end: Spurs v Chelsea, Arteta, Leicester, Liverpool

Match à regarder – Tottenham v ChelseaIl y a un danger à analyser et à scruter chaque mot et chaque action de Jose Mourinho. Le Portugais a établi une aura et une réputation telles qu’il ne peut ni bouger, ni parler, ni penser sans que des phrases fastidieuses telles que «jeux d’esprit» ou «mentalité de siège» ne soient attachées.

Mais il y a eu un moment d'exagération et d'embellissement typique au début de son règne à Tottenham. "Quand je suis arrivé, nous avions 12 points de retard sur la dernière position de la Ligue des champions et je ne voulais pas y penser, je voulais juste jouer des matchs", a-t-il déclaré. "Je pense que nous étions huit ou neuf en position de Ligue Europa."

Les écarts étaient en fait de 11 et 3 – et ne pas vouloir y penser n'a clairement pas réussi à contrôler l'impulsion – mais cela importait peu. Après des victoires sur West Ham, Olympiakos et Bournemouth, Mourinho était impatient de souligner son impact immédiat. Et avec cela est venu un premier défi public à ses nouveaux joueurs: «Nous jouons à Chelsea fin décembre, si le match était demain, nous les jouerions avec six points de différence, ce serait une situation fantastique de les jouer, mais nous les jouons fin décembre. Nous devons rester proches, aussi près que possible. »

Mission accomplie. Dimanche, Tottenham accueillera Chelsea avec la perspective très réelle que les deux parties changent de place à temps plein. Une victoire à domicile – toute victoire à domicile – verrait les finalistes de la Ligue des champions s'infiltrer dans les quatre premiers de la Premier League pour la première fois depuis la mi-septembre.

Il a fallu non seulement une belle série de Spurs nationaux – WWLWW – mais une séquence désastreuse de résultats de la ligue de Chelsea – LLWLL. Et cela semble un exemple pertinent de la façon dont ces deux parties sont actuellement diamétralement opposées: les premières ajoutent lentement une organisation défensive à leurs prouesses offensives; ces derniers restent poreux mais ont perdu leur avantage à l'avenir.

Il en va de même pour les gestionnaires, car le maître vétéran fait face à son apprenti inexpérimenté. "Le premier week-end, j'étais inquiet et je suis toujours inquiet avec les grands matches", a déclaré l'animateur Mourinho de ces Blues incessants le mois dernier. «Je pense que le travail de Frank est vraiment, vraiment génial. Mais ils ont perdu deux fois contre United, ils ont perdu contre Liverpool à domicile. »

Et ils perdraient leur prochain match: à Manchester City à l'Etihad. Le record de Chelsea contre les champions, Liverpool et Manchester United cette saison se lit ainsi: P5 W0 D1 L4 F5 A12. Les matchs d'août avec Leicester et Sheffield United signifient que l'équipe actuellement la mieux classée qu'ils ont battue sous Lampard sont les Loups en huitième place.

Arsenal attendra les Bleus le 29 décembre, mais la première des deux visites de Chelsea dans le nord de Londres au cours d'une semaine hivernale offrira une bien meilleure estimation de leur position. Il en va de même pour Mourinho, qui peut difficilement se permettre de croiser deux vieux amants en trois semaines et voir sa nouvelle flamme les montrer deux fois.

Manager à surveiller – Mikel ArtetaGardez également un œil sur les stands de Goodison Park, car le gardien de but de Jordan Pickford menace de tester la physique du tristement célèbre front de Carlo Ancelotti.

Mikel Arteta pourrait rejoindre l'Italien pour regarder de loin. Mais même s'il ne prend pas sa place dans la pirogue, il abandonne sa tunique rouge, son élasthanne vert, sa cape jaune, ses gants verts et sa ceinture utilitaire au profit d'un body entièrement noir, de gantelets, de bottes et d'une cape ce week-end. C'est-à-dire que Robin sort de l'ombre pour devenir Batman. Ou quelque chose. Je ne suis pas sûr. Je me dirige bientôt vers la fête de Noël de travail et je suis complètement éteint.

Arteta fait son arc de gestion non seulement dans un environnement familier, mais avec une idée claire des défis auxquels il est confronté. Il n'y avait pas de meilleur siège pour voir ses nouveaux employeurs atteindre de nouvelles profondeurs dimanche.

Ce n'est pas que Manchester City n'est pas passé de la première ou de la deuxième vitesse. C'est qu'ils ont heureusement navigué en position neutre et Arsenal n'est toujours pas parvenu à suivre. Pep Guardiola a lancé Phil Foden, a donné à Benjamin Mendy quelques minutes inestimables à son retour de blessure et a conseillé le calme et le contrôle après un départ fulgurant. City a pris une avance de 3-0 à la 40e minute et joué avec leur proie pendant près d'une heure par la suite.

Everton ne peut égaler City pour la qualité ou le talent, mais Duncan Ferguson a assuré qu'ils donneraient à n'importe quel camp un match en termes d'organisation, de physique et de combat. Une équipe «Effrayé» par Watford seront pétrifiés par ce qui les accueille samedi midi. Ou le feront-ils? Dans combien de temps Arteta peut-elle changer ce côté d'Arsenal?

Équipe à surveiller – LeicesterLe meilleur scénario est un écart de quatre points avec Liverpool lorsque le lendemain de Noël est terminé. Le pire résultat possible est que les Reds tirent plus loin avec une victoire au King Power Stadium la semaine prochaine, avant que Manchester City ne dépasse les Foxes en battant les Wolves le 27. Qu'il y aurait de la déception à occuper la troisième place à mi-parcours de la saison témoigne de l'éclat de Leicester.

Ils sont déjà venus ici. En haut de la table le jour de Noël 2015, les Renards ont perdu à Anfield le lendemain de Noël et ont fait match nul avec City trois jours plus tard. Ce fut une oscillation momentanée qui allait bientôt être corrigée.

Brendan Rodgers pourrait obtenir ces mêmes résultats quatre ans plus tard. Le message sera inévitablement de fabriquer une sorte de course au titre pour une intrigue supplémentaire, mais Leicester devrait se concentrer sur ce qui est immédiatement derrière eux plutôt que sur des points dans la distance à venir.

Notamment parce qu'à chaque étape de leur développement récent, ils ont causé des problèmes de Pep Guardiola. Même au milieu de leur gueule de bois en décembre 2016, Jamie Vardy a prouvé beaucoup trop pour City dans une victoire 4-2. Les Foxes sont revenus par derrière pour remporter la victoire contre le même adversaire lors du dernier Boxing Day. Et la réunion de mai aurait abouti à une impasse sans les prouesses de Vincent Kompany ou la débauche de Kelechi Iheanacho.

L'écart à l'époque ne semblait pas considérable; il s'est encore rétréci au cours des sept mois qui ont suivi. Leicester peut le manipuler davantage en leur faveur en canalisant l'impitoyable et le combat qu'ils ont montré contre Tottenham et Arsenal, par opposition au traumatisme contondant qu'ils ont vécu à Manchester United.

Joueur à surveiller – Harry MaguireLa quête de Manchester United pour atteindre le double du nombre de points pour la saison contre les équipes de la moitié inférieure les emmène dimanche sur Vicarage Road. Après une série de six matchs sans défaite, ont-ils tourné un coin?

La plupart se tourneront vers Marcus Rashford pour trouver l'inspiration, tout en se demandant si Anthony Martial ou Mason Greenwood mènera la ligne. Andreas Pereira pourrait-il être récompensé pour sa belle performance contre Colchester? Juan Mata ou Jesse Lingard ont-ils la clé pour débloquer une défense inévitablement tenace, organisée et profonde?

United doit se garder de ne pas sous-estimer la menace de l'adversaire. Watford a effrayé Liverpool à Anfield, gaspillant plus que sa juste part d'occasions et tombant à deux finitions impitoyables d'un changeur de jeu de classe mondiale. Nigel Pearson méritait plus de son retour en Premier League.

Et bien que Watford puisse amener le match à domicile à domicile, jouant ainsi entre leurs mains, les visiteurs doivent être vigilants. Troy Deeney sera aux coudes, Gerard Deulofeu doit assister à l'un de ses cinq matchs sensationnels par saison et Ismaila Sarr devra être arrêté.

La boîte aux lettres de cette semaine contient à la fois défaite prévue le dimanche et damné Harry Maguire. Il sera intéressant de voir comment lui et eux répondent au défi.

Match de football à surveiller – Middlesbrough v StokeLorsque Middlesbrough a battu Stoke 1-0 en avril, peu de gens pouvaient s'attendre à ce qu'ils allaient suivre par la suite. La victoire a mis Boro dans la position finale des éliminatoires avec trois matchs à jouer, alors que Tony Pulis semblait prêt à offrir une promotion. La défaite a laissé Stoke 16e, mais confortablement installé au milieu de la table et destiné à de meilleures choses sous le nouveau et progressiste Nathan Jones.

Vendredi soir, Jonathan Woodgate ne cherchera que sa cinquième victoire en tant que manager, tandis que Michael O’Neill poursuit ses efforts pour sauver les Potters en chute libre. L'équipe au 22e rang peut-elle égaliser les points avec l'équipe au 20e rang en n'obtenant qu'une quatrième victoire de championnat à l'extérieur depuis novembre 2018?

Match du monde à regarder – Liverpool v FlamengoPour Liverpool, il faut répéter: "S'ils essaient de marquer le nom littéral de leur propre club de football, vous croyez mieux qu'ils remporteront la victoire dans une compétition qu'ils n'ont jamais gagnée plus que cela ne vaut."

Les Reds n’ont jamais pu s’appeler irréfutablement la meilleure équipe du monde. La logique dicte qu'ils auraient été tels à un moment donné mais le titre officiel est toujours resté hors de portée. Pas sous Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Dalglish, Rafael Benitez ou même Roy Hodgson n'ont-ils levé toute itération de ce trophée.

Jurgen Klopp sait donc combien il est important de prendre Flamengo au sérieux le samedi. Une rencontre meurtrière avec Monterrey a fait en sorte que les champions d'Amérique du Sud ne soient pas sous-estimés. Jordan Henderson ne jouera pas au centre du terrain. Adam Lallana ne jouera pas du tout.

Klopp, dans des limites raisonnables, alignera une équipe à pleine puissance, même avec Leicester à l'horizon cinq jours plus tard. Ni lui ni ses joueurs ne voudront que cela ait été un voyage perdu. Le passage des douanes avec des médailles d'argent drapées autour du cou et des barres géantes de Toblerone dans leur bagage à main ne sera pas envisagé en option.

Matt Stead