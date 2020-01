Grandeur de Fede Valverde après son expulsion: «Je m’excuse auprès de Morata» | Ligue d’Espagne

Federico Valverde était l’un des protagonistes de la finale de la Supercopa d’Espagne et pas seulement parce qu’il était l’un des plus performants du domaine, comme le veut la tradition.

Le milieu de terrain du Real Madrid a reçu le prix du meilleur joueur du duel face à l’Atlético de Madrid, son premier titre habillé de blanc, malgré avoir terminé dans les vestiaires après la prolongation, pour une faute violente qui lui a coûté l’expulsion.

Valverde a renversé Álvaro Morata à quelques mètres de la zone, quand il s’est dirigé vers le but rival, et après ce jeu, il n’a vu que le rouge.

Loin de célébrer cette «vivacité» qui a sauvé Madrid et a été la clé de l’allongement du duel aux tirs au but, il a critiqué: «C’est dommage car je ne devrais pas le faire, je m’excuse auprès d’Alvaro», a-t-il expliqué.

L’Uruguayen ne s’est pas caché derrière l’intensité du jeu: “C’est ce que j’avais laissé à l’équipe, j’ai pensé à autre chose avant le coup de pied mais j’avais ça. Je sais que ça ne devrait pas se faire”, a-t-il ajouté.

La sanction à l’encontre du joueur après cette action controversée sera connue après la délibération du comité de discipline en Espagne.

Valverde a célébré cette joie pour son équipe et son équipe, mais il a regretté de ne pas avoir terminé le duel sur le terrain: j’ai toujours confiance que j’apprécie les conseils du staff technique, des coéquipiers, de ma famille qui me soutient toujours. C’est aussi leur mérite. Je suis content mais c’est digne de tout. “

Au final, le jeune joueur, qui se sent dans le champion d’Espagne de Supercoupe et un incontestable retentissant pour Zidane, a annoncé qu’il en voulait plus: “Je suis très content, reconnaissant aux coéquipiers, il nous reste beaucoup de tournois et nous allons les combattre tous”.