Granit Xhaka refuse d’exclure de nouveau la présidence d’Arsenal

Date de publication: Lundi 24 février 2020

Le milieu de terrain d’Arsenal, Granit Xhaka, avait admis qu’il “réfléchirait à deux fois” s’il se voyait proposer la possibilité de devenir à nouveau capitaine du club.

Xhaka a été démis de ses fonctions de capitaine à la suite de son comportement envers la base de fans du club et a été remplacé dans le rôle par l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang.

Il a ensuite été lié à un déménagement au Hertha Berlin lors du mercato de janvier, mais il est devenu un membre clé de l’équipe de Mikel Arteta depuis que l’Espagnol a succédé à Unai Emery.

Et en parlant du rôle de capitaine, il a déclaré au Evening Standard: «Je sais avec ou sans brassard ce que je peux donner à l’équipe.

“Mais en ce moment [against Palace] Je ne veux pas reprendre le brassard, mais Sokratis [Papastathopoulos] et David [Luiz] m’a dit que je devais le prendre.

“Si un jour le club me pose des questions sur le brassard, je dois y réfléchir à deux fois.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pesé à la sortie d’Arsenal en janvier, Xhaka a ajouté: «Bien sûr, je ne mens pas. Il y a eu un moment, car ce n’était pas facile pour moi et ma famille. J’espère que les gens le comprennent.

«Mais je pense que j’ai montré mon personnage. Je ne suis pas un gars qui s’enfuit. Je dis toujours au club: «Quand je [am] ici, je suis prêt à tout donner ». C’était toujours comme ça. Je m’entraîne très dur et que les choses se retournent est la clé. Cette [has given me] le plus de bonheur. “

Pendant ce temps, Eddie Nketiah a parlé avec affectation de son temps à Leeds plus tôt cette saison et pense que son sort de prêt difficile sous Marcelo Bielsa l’a aidé à se préparer pour la bataille pour devenir l’attaquant de premier choix de Mikel Arteta à Arsenal.

Le joueur de 20 ans a marqué son premier but de la Premier League de la saison lors de la victoire 3-2 contre Everton dimanche et, après avoir entamé les deux derniers matches de championnat sous Arteta, semble avoir déplacé l’international français Alexandre Lacazette dans les Gunners XI.

Après quelques fausses aubes, dont un but à quelques secondes de ses débuts seniors, un manque de temps de jeu sous l’ancien entraîneur-chef Unai Emery et un passage avorté au championnat de Leeds, Nketiah a déjà suffisamment d’expériences à utiliser comme points positifs maintenant qu’il est en côté Arsenal. Lire la suite…