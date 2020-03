Gravina: “Je n’ai jamais pensé à terminer les championnats ici. Aspect social plutôt qu’économique”

S’exprimant sur les microphones de TeleLombardia, la présidente fédérale Gabriele Gravina a parlé de l’avenir de la Serie A qui se terminera probablement de toutes les manières. «Championnats terminés? Des hypothèses que je n’ai jamais envisagées. Parce que retirer l’espoir de nos fans nous supprimerait l’espoir de redémarrer, ce serait un message négatif. Je suis attentif aux dynamiques sportives, économiques et sociales et un optimisme m’accompagne. Le sport et le football sont des éléments qui représentent une lueur d’espoir et de rétablissement. Nous devrons être convaincus de partir le 3 mai. Si nous ne pouvons pas, nous le ferons des semaines plus tard, mais nous devons terminer les championnats. L’aspect économique est secondaire à l’aspect social. “