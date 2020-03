Gravina, Le Caire, Spadafora: les différentes positions sur la reprise. Qui est plus réaliste?

Premier point: tout le monde voudrait que le virus disparaisse et ne devienne qu’un souvenir. Deuxième point: tout le monde voudrait reprendre le football le plus tôt possible, tout comme aller retrouver ses proches, se promener, vivre. Troisième point: personne ne sait quand cela se produira. Si nous ne partons pas de ces prémisses, nous ignorons l’éléphant dans la salle autour du débat sur l’opportunité de terminer la saison 2019-2020 de Serie A: tout ira bien est un mantra, mais le répéter n’aide pas à comprendre si, comment, le quand. Même un jour où différentes positions se sont affrontées. Opposant mais, précisément pour ces raisons, jusqu’à un certain point.

Ici Gravina: n’abandonnez jamais. Par culture, assure le président fédéral. Qui espère le redémarrage des championnats, à tout prix ou presque: “Nous allons essayer de faire de notre mieux pour jouer même au prix de demander le soutien des plus hautes institutions internationales, je parle de l’UEFA et de la FIFA, pour aller au-delà du 30 juin, profitant donc de également juillet et août “.

Ici au Caire: partez oui, mais finissez le 30 juin. Sauver une saison déjà compromise pour en ruiner une autre n’a pas de sens: c’est, en résumé, le raisonnement du président de Turin. “Aller au-delà du 30 juin est susceptible d’être un problème, vous affecteriez la future saison. Août est un mois pendant lequel les joueurs doivent se reposer et vous auriez un mois pour vous préparer, vous commenceriez en octobre.” Notant, en fait, non pas un mais deux millésimes.

Enfin Spadafora: difficile à fermer dans le temps. Mais le ministre des Sports n’a pas commenté l’été: “Le 3 mai, je doute que s’il y ait une possibilité de reprise, nous déciderons de le faire à huis clos. À ce jour, j’ai des doutes quant aux déclarations que je pense pouvoir reprendre la compétition”. Si la FIGC décidait de jouer en juillet ou août, ce serait un choix autonome et légal d’institutions sportives.

Où est le réalisme? À première vue, les paroles de Gravina sont optimistes et celles du Caire exigent du réalisme. C’est une clé d’interprétation, pas la seule. Parce que la croyance du président fédéral part d’une autre hypothèse: ne pas recommencer signifie envoyer 700 millions d’euros, nous l’avons déjà écrit plusieurs fois. Un coup mortel, pour l’équilibre délabré de notre football. Le tiendrions-nous? Qui sait. Et puis, même vouloir recommencer à jouer à tout prix devient un réalisme, d’une autre nature: sans reprise, le risque d’effondrement structurel est imminent. Trop gros pour échouer est un mythe, nous l’avons déjà appris dans d’autres circonstances et d’autres crises. Pour vouloir utiliser des tons dramatiques, l’alternative à l’obstination thérapeutique est de débrancher. Ce que personne, évidemment pas même le Caire, n’espère. Les considérations du président de Turin, en revanche, ont leur propre vérité incontestable: se comprendre, jouer (au moins) 13 matchs en 40 jours serait un véritable tour de force. Prêt à devenir quelque chose de plus, si après quelques semaines un nouveau championnat devait recommencer, peut-être à partir de 22 équipes, avec pas mal d’Européens en fin de saison. Et non seulement l’argent est vécu, s’il est vrai que pour revenir jouer il faudra garantir la sécurité des athlètes, des autres professionnels, s’il y aura des spectateurs. Entre réalisme et optimisme, en ce moment, il n’y a pas de recette. Nous ne pouvons que suivre le déroulement des événements. Et espérons ne pas le donner à l’ennemi invisible.