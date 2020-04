Gravina: «Quiconque appelle à l’arrêt du football n’aime pas les Italiens. Vous pouvez recommencer à jouer fin mai ‘| Primapagina

Gabriele Gravina, président de la FIGC, a évoqué l’éventuelle reprise du championnat sur microphones Radio 1, lors de l’émission “Un giorno da pecora”, ouvrant la possibilité de voir tout le monde sur le terrain entre fin mai et début juin: “C’est une période difficile pour dans tout le pays et aussi pour le monde du football, mais avec la disponibilité et le bon sens, je suis sûr que nous trouverons la bonne voie. Quiconque appelle aujourd’hui à haute voix pour l’annulation et la suspension des championnats, je pense qu’il n’aime ni le football ni les Italiens, car il ne veut pas donner d’espoir pour l’avenir et le redémarrage. Je suis désolé, je vais tenir jusqu’à la fin».

ENTRAÎNEMENT DE TIR LE 4 MAI? – “Le 4 mai est la date fixée par le dpcm, nous suivons ces dates et nous réalisons ponctuellement des calendriers et des horaires en fonction des dates indiquées par le gouvernement”.

OPTIMISTE OU PESSIMISTE? – “Je partage l’espoir du ministre Spadafora et j’espère que le ministre de la Santé Espoir nous aidera à recommencer, avec toutes les précautions et les garanties qui s’imposent”.

LES ÉQUIPES SERONT ISOLÉES? – “Nous avons élaboré un protocole qui sera remis demain au ministre des Sports Spadafora et au ministre de la Santé Hope. C’est un protocole rigide, prudent mais flexible. Il est également facile à appliquer. Quiconque dit que les athlètes seront enfermés jusqu’à la fin, dit l’un ce qui n’est pas vrai: il faut une période de fermeture, des contrôles pour garantir la négativité de tous les protagonistes qui participent à certains événements car s’ils sont tous négatifs, il est clair qu’il ne peut y avoir de contagion. il existe toute une série de procédures de contrôle. “

COMBIEN DE TEMPS LES JOUEURS SONT-ILS FERMÉS? – “Trois semaines sont prévues, puis on recommence avec des mouvements et des transferts avec les courses qui recommenceraient entre fin mai et début juin “.

POUVEZ-VOUS COMMENCER DES SEMI-FINALES COPPA ITALIA? – “C’est un programme qui concerne la Ligue A, nous attendons les indications respectueuses des rôles. Simo a hâte d’avoir le calendrier”.

NE POUVEZ PAS JOUER AU NORD? – “J’espère que tout le monde pourra jouer dans son propre stade. Nous nous projetons dans le temps et le temps nous amène à la fin mai-début juin. Je voudrais donner à chacun l’espoir de pouvoir jouer dans son propre stade, mais si ce n’est pas possible nous trouverons solutions alternatives “.

SERA UNIQUEMENT PRIS DANS LE DOMAINE QUI EST NÉGATIF? – “Certainement oui. C’est la première phase et cela nécessite un contrôle médical très strict, il y a un nouveau test d’aptitude que les athlètes doivent subir. Lorsque les joueurs sont négatifs, il est clair qu’il n’y a pas problème d’espacement entre deux joueurs “.

COVERCIANO DISPONIBLE POUR INFECTÉ – “Oui, c’était un geste instinctif même si quelqu’un me reproche d’avoir volé Coverciano aux arbitres. Mais pour leur préparation, nous trouverons une solution. Il était juste de donner à la ville de Florence le temple du football italien pour nos médecins”.

LE PREMIER MATCH DES PORTES OUVERTES NATIONALES SERA-T-IL À MILAN? – “Nous avons confié à nos médecins le Scudetto du cœur, avec le soutien du Ministère des Sports. Affecter ce Scudetto hors du terrain, je pense que c’était un bon geste envers des personnages qui mettent la valeur de la communauté avant tout, même eux-mêmes. C’est un témoignage que le football voulait reconnaître et nous allons lancer une collecte de fonds pour les médecins de première ligne: il y aura une copie de ce Scudetto également dans notre musée du football. Ensuite, nous aurons également des événements avec nos équipes nationales “.

FEDERICA PELLEGRINI SE PLAINT POURQUOI NOUS PARLONS UNIQUEMENT DE FOOTBALL – “Il a raison, je l’ai compris comme un compliment. Je suis le président de la FIGC, je parle le football et j’ai beaucoup de respect pour le président du CONI qui doit parler du sport en général. Je défends les intérêts du football italien, mais ce que Pellegrini dit est juste “.

TÉLÉPHONE AVEC MALAGO ‘- «C’est un coup de téléphone qui remonte à hier matin, nous nous sommes clarifiés. Peut-être que Malagò n’était pas au courant des activités que nous menons et des problèmes critiques liés au moment où j’ai dû débrancher et arrêter notre championnat. Je n’ai pas le droit, je n’ai pas le pouvoir et je pense que c’est très compliqué de rassembler les différentes âmes “.