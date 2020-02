Gravina satisfait les clubs. En novembre, le défi était une “très grave erreur”

La nouvelle du jour est celle qui pourrait mener une révolution copernicienne dans notre football: la FIGC, déjà précurseur sur le VAR, a en effet donné la volonté de vivre l’introduction du défi en Serie A. Dans ces minutes, nous essayons de vous parler de ce que c’est, aussi grâce à l’expérience de ceux qui, issus d’autres sports, ont déjà eu l’occasion de l’étudier et de le voir appliqué. Cette ouverture, due aux “demandes reçues de nombreux clubs de Serie A”, marque cependant une rupture nette dans la stratégie de la Fédération de Football et de son président.

“Une très grave erreur”. Le même Gabriele Gravina, numéro un de via Allegri, a ainsi défini, il n’y a pas si longtemps, la possibilité d’introduire le défi dans le football. Interviewé en novembre par Il Mattino, il a expliqué: “Les appels des entraîneurs pour le Var? Ce serait une très grave erreur”. Parce que “dans d’autres sports, s’il y a deux appels, il n’y en a que. Dans un match de football, vous pouvez tout voir dans le Var”.

En janvier, le changement de position. Deux mois de temps, et toujours du même président Gravina, déclarations d’un signe tout à fait opposé: “L’appel au Var – a-t-il déclaré le 21 janvier sur Radio CRC – et l’implication de l’arbitre en charge doivent être constants je crois qu’on va arriver à deux défi, appels en deux parties. Nous sommes pour l’application à la technologie “. De là à la sortie d’aujourd’hui, le rythme a été assez court. Que s’est-il passé pendant cette période? Une série sans fin de controverses. De quoi amener la FIGC et Gravina, qui s’est toujours déclarée favorable à la technologie appliquée au football, à repenser ses positions initiales.