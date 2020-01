Gravina trouve les trois points, le double Ficara prolonge Foggia. Satanelli en 10 dès 15 ‘

GRAVINA IN PUGLIA (BA). Derby des Pouilles au «S. Fermer “pour le 21e jour du groupe H de Serie D, les hôtes du Gravina héberger le Foggia. Les satanelli veulent récupérer la deuxième place en plus de saper les leaders Bitonto, après une période difficile (4 nuls et 3 défaites lors des 7 derniers matchs) au lieu de cela le Gialloblè ne peut plus échouer malgré la valeur incontestable de l’adversaire d’aujourd’hui.

FOGGIA À DIX, AVANTAGE GRAVINA

Équilibre dans les premières minutes, puis à 15 ‘l’épisode qui change l’inertie de la course. Erreur de la défense de Rossoneri qui laisse Santoro s’échapper lors d’une remise en jeu, l’attaquant est gêné par le numéro un de Foggia, qui la touche à l’extérieur de la zone avec ses mains et finit prématurément dans les vestiaires. Il parvient à ne pas faire peser l’infériorité de l’équipe hôte, en fait dans les vingt minutes suivantes pour ne signaler qu’une tentative imprécise de Santoro et une brouille dans la mêlée de mêlée en deux étapes par le nouveau St Di. La façon dont Foggia encaisse l’inconvénient à 40 ‘est sensationnelle: la croix de Santoro, balaye mal Campagna qui sert par inadvertance Ficara, cette dernière de quelques pas signe celle à zéro. Avant le demi-coup de sifflet, le satanelli touche le même niveau, mais la tête d’Anelli sur le développement d’un coup de pied placé, avec le but non gardé, envoie juste au-dessus de la barre transversale.

DOUBLE GRAVINA

Le technicien Corda perd également le contrôle à la mi-temps, l’entraîneur de Foggia donc licencié par l’arbitre. A 49 ‘, la Gravina était immédiatement dangereuse, verticalisation pour Santoro qui a commis à deux reprises l’extrême défenseur des satanelli, réactif en le sauvant d’un éventuel choc. Deux changements pour les Rossoneri, mais le résultat ne change pas, les hôtes qui gèrent le mieux à la fois l’avantage et la supériorité numérique. La phase de stase est interrompue à 75 ‘lorsque la Gravina double sur la contre-attaque. Balle dans la zone pour Ficara qui ne pardonne pas devant Di Stasio et ferme virtuellement les matchs. Jeu qui ne donne pas plus d’émotions, Gravina retrouve la victoire après un long jeûne, Foggia perd la deuxième place au profit de Sorrento.