Grealish, Cantona, Messi et les non-excuses les plus mémorables du football

Après Les excuses de Jack Grealish sans vraiment dire désolé, voici dix autres tentatives douteuses de contrition footballistique.

Kepa des secrets

La première exposition publique des troubles les plus profonds de Kepa Arrizabalaga a eu lieu la finale de la Coupe Carabao 2019 tirs au but contre Manchester City. Sa première erreur, cependant, fut qu’il était toujours sur le terrain. Maurizio Sarri a dû se sauver de l’auto-combustion car sa jeune charge a refusé de se retirer pour les vieilles mains Willy Caballero.

Alors que City a manqué 4-3 vainqueurs à la loterie de 12 yards, le jeune Espagnol a publié une déclaration au lendemain. “Je regrette la façon dont la fin du match a été décrite”, a-t-il déclaré. Après une feuille d’accusation qui incluait l’ignorance des instructions de la direction de quitter le terrain et laisser la terrible tentative de Sergio Aguero rouler sous lui, c’était une position à prendre.

Lundi, la note de non-excuse II avait été déployée. Il s’agissait d’une légère amélioration par rapport à l’effort précédent, mais toujours classé en C-. «J’ai beaucoup réfléchi aux événements d’hier. Bien qu’il y ait eu un malentendu, à la réflexion, j’ai fait une grosse erreur dans la façon dont j’ai géré la situation. »

Le gardien de 71 millions de livres sterling a été condamné à une amende d’une semaine de salaire. Ce pourcentage de son salaire correspond probablement à ses statistiques de sauvegarde.

Bloc de granit

Lorsque le Granit Xhaka a été nommé capitaine du club en septembre après le départ salissant de Laurent Koscielny en été, les fidèles des Émirats n’étaient pas vraiment ravis.

Alors, quand Xhaka a été hué de ne pas avoir quitté le terrain assez rapidement lors du match nul 2-2 avec Crystal Palace un mois plus tard, il a mis sa main à son oreille et a dit aux fans où aller. Pensez «rayé» et vous y êtes presque.

Le patron Unai Emery a appelé un «Accablé de chagrin» Xhaka après le match pour tenter de le persuader de calmer la situation. Finalement, le joueur de 27 ans a été contraint de publier la déclaration redoutée du club. C’était une excuse frustrée et poingée pour des excuses, déclarant qu’il s’était «emporté et avait réagi d’une manière qui manquait de respect au groupe de fans qui soutiennent notre club, notre équipe et moi-même. Ce n’était pas mon intention et je suis désolé si c’est ce que les gens pensaient. “

Une semaine plus tard, il a perdu le poste de capitaine au profit de Pierre-Emerick Aubameyang.

Toni Duggan selfie détruit

Lorsque la star féminine de Manchester City, Toni Duggan, s’est fait innocemment prendre en photo avec Louis van Gaal quelques heures seulement après que les hommes eurent battu City 4-2 à Old Trafford en avril 2015, Twitter s’est effondré. Duggan a été accusé par de nombreux Bleus de montrer un «manque de respect» et des excuses sur Facebook ont ​​été publiées sans délai:

«Je voudrais m’excuser auprès de tous les fans de MCFC pour l’erreur de jugement que j’ai faite hier soir. J’apprécie maintenant l’importance de mes actions et je peux assurer à tous ceux qui sont liés à Manchester City que je suis fier de représenter le club et de porter le maillot. »

Décidément. La morale de l’histoire? Ne mangez jamais dans le même restaurant chinois que l’opposition. C’est au moins aussi mauvais que d’échanger des chemises à la mi-temps.

Touré force la situation

Le patron de la ville, Pep Guardiola, a promis de ne pas jouer Yaya Touré jusqu’à ce qu’il reçoive des excuses de son agent, Dimitri Seluk, après que le Russe a déclaré que l’exclusion de Touré de l’équipe de la Ligue des champions de la ville en septembre 2016 avait «Humilié» sa charge. Pep a fustigé: «Seluk doit s’excuser. S’il ne le fait pas, il [Toure] ne jouera pas. “

La position de Seluk semble s’adoucir sous la pression de Touré qui l’implore de faire la paix avec le patron.

Porté par ce changement de cœur apparent de son représentant, Touré a émis une déclaration de regret: “ Je tiens à m’excuser – au nom de moi-même et de ceux qui me représentent – auprès de l’équipe de direction et de tous ceux qui travaillent au club pour les malentendus de la passé », a-t-il écrit sur son site officiel.

Cependant, quelques heures plus tard, Seluk jouait à nouveau la carte de l’indignation: “Je ne m’excuse pas”, a déclaré Seluk à talkSPORT. “Nous voulons la paix, mais je ne m’excuse pas. Excusez-vous pour quoi? “

Heureusement, Pep a accepté les remords du joueur tandis que le Russe continuait à jouer à la roulette kamikaze avec la carrière de son client.

Lancement du ‘Dyce

Lorsque Sam Allardyce a été filmé faisant référence à son prédécesseur en Angleterre en tant que «Woy» lors d’une réunion avec des journalistes infiltrés en 2016 qui lui a coûté le poste national, les ramifications pour Roy Hodgson étaient plus personnelles. Big Sam a continué à mettre la botte pendant le tournage secret en suggérant que le Crystal Palace ne servirait à rien en tant que conférencier car “il les enverrait tous dormir, il n’a pas la personnalité”.

Lorsqu’on lui a demandé si Allardyce s’était excusé deux jours seulement avant de se heurter au camp d’Everton de son successeur, Hodgson a répondu: «Non».

Il a ajouté: «Ma relation avec lui auparavant, j’ai toujours pensé que c’était bon. Maintenant, je m’attendrais à ce qu’il soit moins bon.

«Est-ce que je voudrais qu’il s’excuse? Non, c’est beaucoup trop tard. ” Pour ajouter l’insulte à la blessure. Palace a perdu 3-1 à Goodison.

Pearson refuse de reculer

Nigel Pearson est tombé sous le coup de la défaite 3-1 de Leicester contre Liverpool en décembre 2014, ce qui a maintenu les Foxes bien ancrés au pied de la table. “C’est notre club pas le vôtre”, a crié un parieur, suivi par: “Vous êtes tous sans emploi et vous le savez.”

Pearson a dûment dit au fan de “f *** off and die”, bien que sa réaction officielle (et éditée) plus tard ait été légèrement plus prise en compte. «J’ai eu des accrochages avec des fans dans le passé et dans la chaleur du moment où ces choses se produisent et il n’y aura pas d’excuses. Disons-le comme ceci: il vaut mieux que nous ne parlions pas de ce qui s’est passé de chaque côté, je ne vais pas répéter ce qui s’est passé ici. “

Heureusement, les supporters ont continué à se montrer en masse alors que Leicester a réussi une évasion remarquable en remportant sept de ses neuf derniers matchs pour rester en place.

Penser, 2016 ne se serait jamais passé sans le manager qui a qualifié un journaliste d ‘«autruche», de «stupide» et de «stupide».

Les excuses du palais royal du roi

Après avoir déchaîné la fureur du kung-fu contre Matthew Simmons, fan de Crystal Palace, dans le stand de Selhurst Park, en janvier 1995, Eric Cantona a reçu un quadruple coup dur.

Le Français a été condamné à 120 heures de travaux d’intérêt général, a été déchu du poste de capitaine national, a été condamné à une suspension de quatre mois et a infligé une amende de 20 000 £ à son club. Il a été transporté devant les charbons ardents de la Football Association et a semblé assez contrit au début, s’excusant auprès de la commission, de Manchester United, de son propre avocat et du patron qui le soutenait, Sir Alex Ferguson.

Mais l’acteur mercurial a tiré un dernier coup à la fin de sa liste désolée: “Je voudrais m’excuser auprès de la prostituée qui a partagé mon lit la nuit dernière.” L’interdiction a par la suite été doublée et 10 000 kilomètres supplémentaires ont été ajoutés à l’amende.

Henry perd son va-va-voom

Thierry Henry a handballé non pas une mais deux fois avant le but de William Gallas qui a envoyé la France à la Coupe du monde 2010 et éliminé l’Irlande du barrage à deux pattes. C’était un objectif de la main de Dieu particulièrement galant, étant donné que les Irlandais donnaient aussi bien qu’ils l’avaient fait à Paris contre les champions du monde en titre.

L’élégant attaquant a perdu tout son éclat va-va-voom lorsqu’il a tweeté son regret. Sorte de. “Je ne suis pas l’arbitre … mais si je blesse quelqu’un, je suis désolé”, a-t-il dit assez pathétiquement.

L’ancien coéquipier de Henry, Robert Pires, n’en avait rien. «Je ne sais pas que même des excuses au peuple irlandais seraient acceptées. Par respect pour le peuple irlandais, je ne vais pas célébrer – vous ne pouvez pas être satisfait de la façon dont nous nous sommes qualifiés. “

Messi prend l’air bleu

Même le petit magicien n’est pas au-dessus des excuses, même si cela se présente comme une attaque à peine voilée contre les autorités. Lionel Messi s’est vu imposer une suspension de quatre matches en mars 2017 après avoir été accusé d’avoir abusé verbalement d’un officiel de match lors d’une victoire 1-0 en qualification de la Coupe du monde contre le Chili à Buenos Aires.

Messi a écrit à la FIFA, suggérant que tous les mots étaient dirigés vers le vent plutôt qu’Edilson Carvalho: «L’arbitre assistant, de nationalité brésilienne, a parfaitement compris ce que je disais, à tel point que nous avons conversé de manière amicale sans aucune fois mes déclarations ont offensé ou blessé l’arbitre. Inutile de dire que si l’un de mes propos avait dérangé l’arbitre assistant, ils ne lui ont jamais été adressés, mais on leur a dit de diffuser et je m’en excuse. »

En mai, l’interdiction a été levée en appel, les preuves disponibles étant jugées insuffisantes. Nous supposons que l’oxygène en service ce jour-là n’a pas pu se rendre au tribunal.

Secouer

Lorsque l’attaquant de Liverpool Luis Suarez a été accusé par la FA d’avoir abusé racialement de Patrice Evra lors du match nul 1-1 entre Liverpool et Manchester United en octobre 2011, cela a déclenché une chaîne d’événements fracturée.

Suarez a plaidé l’innocence et Sir Kenny Dalglish a agité pour une conclusion rapide, insistant sur le fait que l’Uruguayen était “un grand ambassadeur du club de football”. Le Sud-Américain a finalement été banni pendant huit matchs, mais lorsque les deux équipes se sont à nouveau rencontrées en février à Old Trafford, le No 7 a jeté de l’huile sur le feu en refusant de serrer la main du Français avant le match.

Dalglish a ajouté à l’enfer alors qu’il donnait une interview post-match tetchy Sky, suggérant que Geoff Shreeves était “en panne” pour avoir blâmé le Sud-Américain. «Je ne me suis pas comporté d’une manière digne d’un manager de Liverpool lors de cette interview. Je voudrais m’excuser », a admis le roi Kenny. Suarez a finalement succombé lui aussi: «Je me rends compte que je me suis trompé. J’ai non seulement laissé tomber le manager, mais aussi le club et ce qu’il représente. J’aurais dû serrer la main de Patrice Evra et je veux m’excuser. “

