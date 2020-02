Grealish et Jimenez ont averti Man Utd de se déplacer dans une énorme claque au visage

Date de publication: jeudi 13 février 2020 10:41

Un expert de haut niveau a rendu un verdict accablant sur la question de savoir si Jack Grealish et Raul Jimenez devraient lever des bâtons et déménager à Man Utd, affirmant qu’ils méritent tous les deux quelque chose que les Red Devils ne peuvent pas offrir.

Villa talisman Grealish, 24 ans, a été le joueur le plus remarquable de Villa Park cette saison, marquant neuf buts et sept passes décisives.

Un rapport récent a révélé que le joueur fait une révélation surprenante en privé qui a ajouté du carburant à l’incendie lors d’un éventuel changement d’été à Old Trafford.

Jimenez, quant à lui, a habilement mené la ligne avant des Wolves alors que l’équipe de Nuno Espirito Santo a simultanément parcouru la phase de groupes de la Ligue Europa tout en montant un défi pour les quatre premiers.

Ole Gunnar Solskjaer a été lié à un raid pour le tueur à gages prolifique, mais maintenant Joleon Lescott a averti à la fois lui et Grealish de signer pour Homme Utd.

L’ancien expert de Sky Sports a déclaré au Grand National (via Goal.com): «Quand vous regardez le spectre des équipes, Manchester United est toujours un grand club mais en termes de capacité de Jack Grealish, s’il quitte Aston Villa, il va vouloir jouer la Ligue des Champions et ce n’est pas garanti à Man United, même à l’avenir.

«J’adorerais le voir se tester au plus haut niveau car je pense qu’il est capable de jouer à de vraies hauteurs.

«Il a prouvé qu’il pouvait vraiment performer dans une équipe qui avait du mal cette saison.

«En ce qui concerne le fait qu’il allait déménager à United, ce serait évidemment une bonne décision pour lui parce que c’est Man United. Mais, en ce qui concerne la façon dont il peut se mesurer aux meilleurs, va-t-il être en mesure de le faire à Man United car ils ne sont pas garantis du football en Ligue des champions? “

L’ex-Everton et la star de Man City, Lescott, étaient tout aussi élogieux à propos de l’avant-centre des Wolves Jimenez, mais ont également exhorté à la prudence quant à tout déménagement potentiel dans la moitié rouge de Manchester.

“L’intérêt pour Jimenez ne me surprend pas, il a joué régulièrement au cours des deux dernières saisons et c’est la clé”, a déclaré le joueur de 37 ans.

«Il ne fait pas qu’entrer et avoir de bonnes règles puis se refroidir. Il a toujours bien fait pour l’équipe et a marqué des buts et se révèle être bien plus qu’un simple buteur.

«Évidemment, il est leur meilleur buteur depuis qu’il est là. mais il est absolument vital pour leur façon de jouer. Il y aura, bien sûr, un intérêt pour lui car il est un si bon joueur, je suppose que cela dépend simplement de la façon dont cet intérêt est réaliste. “

Dans un autre coup, Lescott a contrôlé Chelsea comme un point d’atterrissage plus approprié pour l’homme Wolves.

“Par exemple, si c’est Chelsea, alors vous pouvez les considérer comme davantage une possibilité de jouer en Ligue des Champions”, a-t-il ajouté.

«Alors que si vous regardez l’intérêt de Man United et que vous regardez le succès actuel de l’équipe, Man United est-il meilleur que les Wolves? Sont-ils garantis de finir plus haut que les Wolves la saison prochaine? Qui sait!

“Manchester United est un grand club, mais les meilleurs joueurs veulent jouer contre les meilleurs joueurs et vous le faites en jouant en Ligue des champions.”

