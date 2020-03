Greenwood choisit les deux joueurs les plus drôles de Manchester United

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 5h07

Mason Greenwood a nommé Daniel James et Jesse Lingard comme les deux joueurs les plus drôles de l’équipe de Manchester United.

Le joueur de 18 ans connaît sa saison de percée à Old Trafford après avoir traversé leurs rangs d’académie et a été sélectionné à plusieurs reprises par Ole Gunnar Solskjaer en raison du manque d’options d’attaque du club.

Greenwood a jusqu’ici disputé 34 matchs avec United, marquant un total impressionnant de 11 buts, avec quatre de ces crans en Ligue Europa.

Homme Utd ont traversé beaucoup de hauts et de bas récemment alors qu’ils se battent pour revenir au sommet de l’arbre en Angleterre et Greenwood prétend que vous pouvez toujours compter sur James et Lingard pour alléger l’ambiance.

En jouant à FIFA 20 avec le streameur Twitch Edwin ‘Castro1021’ Castro (via le Manchester Evening News), Greenwood a déclaré: “Le plus drôle? Dan James et Jesse. Les deux.”

Et lorsqu’on lui a demandé avec quel joueur légendaire il aurait le plus aimé jouer, Greenwood a déclaré le Brésilien Ronaldo. Il a ajouté: «R9. Je le regardais quand j’étais enfant. Ses pas et ses feintes corporelles.

“[He inspired me to play football] et [Wayne] Rooney aussi. “

United continue d’être lié à une série de grands grévistes – dont le dernier en date est l’attaquant lillois Victor Osimhen, désormais prioritaire pour Solskjaer – mais Luke Shaw a expliqué récemment comment les Red Devils peuvent toujours compter sur Greenwood pour atteindre le sommet.

«Mason est une plaisanterie», arrière latéral uni Shaw a déclaré à Soccer AM plus tôt en mars. «Parfois, il prend un coup franc avec sa droite, parfois il prend un corner avec sa gauche.

«Aux tirs au but, l’autre jour, il l’a juste pris avec le pied qu’il voulait.

«À 100%, il est aussi bon avec les deux pieds. Il est tellement calme et confiant qu’il peut utiliser le pied qu’il veut.

“Honnêtement, vous ne sauriez pas vraiment de quel pied il s’agit, et quand il est entré [first-team] la formation, les gars étaient comme “qu’est-ce que ce gars fait?”

«Aucun de nous ne savait vraiment et il est évidemment aussi bon avec les deux pieds, donc nous avons tous été choqués.

“Cela montre juste la capacité qu’il a et il est encore si jeune, il a encore tellement à apprendre.”

