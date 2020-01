Greenwood rend Man Utd à nouveau ennuyeux… et c’est excitant

Date de publication: Lundi 27 janvier 2020 11:15

La vue d’un jeune talent qui fait irruption sur la scène n’a rien de nouveau pour les fans de Manchester United, mais quelque chose semble différent concernant la montée de Mason Greenwood.

Le penalty de Greenwood lors de la victoire de la FA Cup à Tranmere était son 11e but de la saison, dans une cinquième compétition différente. L’adolescent est encore au stade de sa carrière où il a obtenu du temps de jeu pour les moins de 21 ans de United dans le trophée de la Ligue de football, même lorsque son but contre Doncaster a été pris en sandwich entre les sorties de Premier League à Norwich et Bournemouth.

