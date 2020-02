Grenade envisage de remplacer Mariano Neyder Lozano cette saison

L’attaquant du Real Madrid Mariano Diaz a fini par rester dans le club après le mercato d’hiver et il semblait qu’il allait terminer la saison avec Madrid. Cependant, Grenade envisage l’attaquant pour remplacer Neyder Lozano après avoir été autorisé à signer un joueur à la mi-saison en raison de la blessure de Lozano en fin de saison, selon un rapport d’Estadio Deportivo.

Il ne sera pas facile pour Grenade d’égaler le salaire actuel de Mariano au Real Madrid et c’est ce qui va probablement arrêter l’affaire, car Mariano n’a pas été un joueur pertinent cette année et pourrait obtenir les minutes qu’il veut à Grenade.

Mariano n’est apparu qu’en Supercoupe d’Espagne cette saison et il espérait concourir pour le poste d’attaquant remplaçant avec Luka Jovic, qui semble avoir l’avantage dans la rotation de Zidane en ce moment. Tout bien considéré, il serait logique que Mariano accepte qu’il ne va tout simplement pas jouer et rejoindre Grenade pour le reste de la saison. Reste à savoir si cela se produira ou non.