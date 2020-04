Griezmann et cinq autres noms: qui est aimé par l’Inter et qui est «rejeté» pour l’accord de Lautaro | Primapagina

L’opération Lautaro Martinez entre Inter et Barcelone est loin d’être simple. C’est devenu ainsi, car cela avait très bien commencé et s’est déroulé rapidement jusqu’au Coronavirus qui a changé les cartes sur la table. C’est pourquoi les deux clubs s’évaluent actuellement, l’Inter ne ressent pas la pression puisque Lautaro se porte bien; mais le prix doit atteindre 111 millions avec toutes les contreparties incluses ou rien ne sera fait, le signal qui est arrivé en Catalogne est fort et clair. Des homologues déjà: lesquels? QUI CONVAINCIT, QUI NON – Les noms qui circulent dans ce sens sont nombreux et depuis des semaines. Antoine Griezmann a un salaire proche de 18 millions, ce qui en fait plus un problème qu’une solution pour les coffres de Nerazzurri; une provocation au Barça, en fait. L’Inter n’est pas particulièrement convaincu par les identikits de Nelson Semedo et Carles Alena, les premiers choix Nerazzurri entre milieu de terrain et aile droite sont d’autres en vue de l’été mais dans cette négociation rien ne peut être exclu, des rebondissements ont déjà été faits. Arturo Vidal il est considéré comme une question distincte: la direction n’a pas l’intention de l’inclure dans l’affaire Lautaro, à ce jour les négociations pour le Chili n’ont pas repris et nous attendons de voir ce qui va se passer. Arthur est un nom très bienvenu pour l’Inter qui le voulait depuis l’époque du Gremio, mais dans ce cas c’est le Le Barça qui résiste et l’évalue beaucoup, plus de 50 millions. Faites plutôt attention à Firpo Junior: l’ex-arrière gauche du Betis a la poussée, la jambe, la qualité et intrigue l’Inter, aux bonnes conditions économiques.