Griezmann regrette les erreurs de Barcelone, selon l’Atletico, les jambes plus fraîches

Antoine Griezmann a imputé la défaite de la Super Coupe de Barcelone à l’Atletico Madrid jeudi pour les erreurs de son équipe et les meilleures jambes de son ancien club.

Barcelone est revenu par derrière pour mener 2-1 grâce aux buts de Lionel Messi et Griezmann, puis a vu les efforts de Gerard Pique et Messi exclus par VAR.

L’Atletico l’a remporté grâce à des buts tardifs d’Alvaro Morata et Angel Correa, Griezmann offrant ses réflexions après le match.

“Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que nous avons perdu à cause de nos propres erreurs et ils avaient des jambes plus fraîches à la fin. Nous avons lutté et nous devons travailler dur maintenant pour continuer d’avancer. »

“Nous avons tous fait des erreurs, j’ai raté une passe et ensuite ils marquent après … Ce sont des erreurs qui vous ont coûté une Ligue des Champions, une ligue …”

Source | Movistar (via Sport)

Cette victoire signifie que l’Atletico affrontera le Real Madrid en finale de dimanche, tandis que les champions de la Liga, Barcelone et les vainqueurs de la Copa del Rey, Valence, retourneront en Espagne.