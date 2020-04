Grillé de Palerme, l’un des protagonistes: «Les gens me torturent, mais nous avons respecté l’ordonnance» | Serie A

Images qui ont rapidement fait le tour du Web: à Palerme, dans le quartier de Sperone, un groupe de jeunes s’est retrouvé sur le toit pour un barbecue clandestin, violant les mesures de lutte contre le coronavirus. Les protagonistes, rejoints par la police, ont répondu par des feux d’artifice puis se sont enfuis.

MOTS – Giuseppe Spagnolo, l’une des personnes impliquées, explique: “Je m’excuse auprès de ma Sicile et de toutes les personnes qui subissent la perte de leur bien-aimé et des personnes infectées” rapporte ilsicilia.it. Je ne l’ai certainement pas fait pour taquiner quelqu’un. Surtout les personnes qui subissent la perte d’un être cher. Ma famille a respecté l’ordonnance: nous sommes à la maison depuis 45 jours, personne n’est jamais sorti, je ne sors que de temps en temps pour faire les courses. Nous nous sommes réunis sur le toit de l’immeuble. Je n’ai pas de mineurs. Je ne peux pas dire aux autres résidents quoi faire de leurs enfants. Les gens me torturent et m’offensent du monde entier pour la vidéo que j’ai faite. Désolé».