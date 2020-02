Grimsby Town signe l’ailier Elliott Grandin sur un accord permanent

COLCHESTER, ANGLETERRE – 27 FÉVRIER: Elliot Grandin de Shrewsbury Town se réchauffe avant le Sky Bet League One match entre Colchester United et Shrewsbury Town au Colchester Community Stadium le 27 février 2016 à Colchester, en Angleterre. (Photo de Catherine Ivill – AMA / .)

Grimsby Town a signé l’ailier Elliott Grandin. L’ailier arrive en contrat permanent avec JS Saint-Pierroise. Il retrouve également le manager de Grimsby Ian Holloway avec qui il a travaillé à Blackpool et Crystal Palace.

L’accord

Grimsby a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé l’ailier. Grandin arrive pour un montant non divulgué sur un accord jusqu’à la fin de la saison. Le transfert est soumis à une autorisation internationale.

L’ailier expérimenté retourne en Angleterre pour relier à nouveau Ian Holloway, qui l’a emmené à Blackpool et Crystal Palace. Grandin est un autre joueur créatif pour Ian Holloway, et il sera ravi.

Il sait ce qu’il obtient de Grandin et certainement, il pourrait être un joueur clé pour les Mariners d’ici la fin de la saison. Holloway a transformé Grimsby depuis son rachat et Grandin achève ses activités de transfert en janvier.

Il n’est pas admissible au match de Grimsby contre Forest Green Rovers ce week-end.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Grimsby à propos de son déménagement, Grandin a déclaré: «Cela fait du bien d’être de retour en Angleterre.

«J’ai hâte de commencer l’entraînement avec le gaffer et mes coéquipiers. C’était une grande raison [Ian Holloway’s influence on his move]. J’ai déjà travaillé avec lui et c’est un top manager. J’ai beaucoup appris avec lui et c’est formidable de travailler et de jouer à nouveau pour lui. Je suis aussi revenu parce que j’aime le football anglais et la passion des fans ici est quelque chose de spécial!

«Je dirais que je suis numéro 10 ou numéro 8», a expliqué Grandin. “Je pense que je peux apporter de la créativité à l’équipe, créer des opportunités et fournir de bonnes passes et des passes décisives à mes coéquipiers et je pense également que j’apporterai de l’expérience et marquerai également des buts.”

