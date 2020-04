Groupe de supporters de Liverpool: la décision de Furlough doit être «considérée comme positive»

Date de publication: samedi 4 avril 2020 à 7h48

Un porte-parole du groupe de supporters de Spirit of Shankly se déclare en faveur de Décision de Liverpool de retirer le personnel non joueur.

L’agence de presse PA comprend environ 200 membres du personnel du club, dont le travail est effectivement inactif pendant la suspension de la Premier League, ont été affectés par la décision.

Liverpool, qui a annoncé en février un bénéfice avant impôts de 42 millions de livres sterling pour 2018-2019, complétera les fonds publics reçus du gouvernement pour garantir que le personnel concerné reçoive l’intégralité de son salaire.

Liverpool suit Tottenham, Newcastle, Bournemouth et Norwich se sont tournés vers le programme de maintien en poste du gouvernement pendant la suspension de la Premier League

“Le point de départ de cela a été lorsque les compétitions ont été suspendues pour la première fois, nous avons immédiatement contacté le club et indiqué clairement que nous nous attendions à ce que tout le personnel non joueur soit traité équitablement pendant toute la durée de la suspension”, a déclaré Spirit of Shankly au journal PA News. agence.

«Le club s’est engagé à faire ce qu’il a toujours maintenu.

«Le recours au régime de congés maintient cet engagement et garantit que tous les employés moins bien payés qui gèrent divers contrats continueront de toucher 100% de leur salaire. Cela doit être considéré comme un élément positif. “

