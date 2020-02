Grumentum et Brindisi égaux et dessinés, dans la seconde moitié une occasion sensationnelle de chaque côté

VILLA D’AGRI (FRACTION DE MARSICOVETERE). Lors de la 22e journée du championnat, Grumentum et Brindisi se partagent les enjeux en tirant au sort avec un résultat de 1-1. Tout s’est passé en première mi-temps, avec l’avantage des invités et le même nombre d’hôtes après quelques minutes.

BOT ET RÉPONSE

Le premier halètement est de la marque lucanienne et arrive à la 4e minute: descente à droite de Pellegrini et passage au centre pour le coup sûr d’Esposito sur lequel Lacirignola rejette, puis Boccadamo n’hésite pas à démêler l’écheveau en balayant le ballon. A 6 ‘, l’équipe adriatique répond par un tir à distance qui termine haut Marino. A 17 ‘Fruci est providentiel pour conjurer le danger en se réfugiant dans le coin. A 20 ‘une conclusion de De Luca est bloquée par l’arrière-garde adriatique qui dévie le ballon dans un corner. Du coin suivant, battu par Agresta, se tient dans la zone Carrieri qui, à partir d’une position favorable, envoie le ballon sur la barre transversale. Sur 25 ‘Brindisi dévisse le score: tir central de Marino, Donini ne recule pas et profite de Touré qui anticipe le défenseur adverse en déposant la balle 1-0 dans le filet. Pour l’attaquant sénégalais né en 1999, c’est le troisième but de la ligue. Dans une demi-heure, essayez de faire réagir le Grumentum avec la conclusion d’Agresta du bord de la zone avec Lacirignola qui rejette. A 35 ‘, les hôtes égalisaient d’un coup le vol d’Agresta qui s’accroche derrière le numéro 1 de Brindisi. La dernière action notable de la première fraction se déroule à 41 ‘avec la volute du chevalier qui part en bas. La première mi-temps se termine 1-1.

VRAIMENT OCCASIONS MAIS …

À la 7e minute de la deuxième mi-temps, D’Ancora a tenté le but du milieu de terrain en concluant qu’il n’avait pas cadré le miroir de but. Le Grumentum répond à 11 ‘avec Agresta de la distance avec la sphère qui se termine en bas. Renversement de face avec Ancora envoyant le ballon sur le côté depuis une position isolée. À 12 ’lancement éclairant de Catinali pour le successeur Potenza qui fait face à face avec Lacirignola sensationnellement sur le côté. Le 14, deuxième occasion gourmande pour les coureurs avec le numéro 9 De Luca qui envoie quelques pas aux orties. A 16 ‘occasion colossale également pour l’équipe de M. Ciullo: parle toujours d’abord avec Marino puis donne un coup de pied en diagonale avec la gauche avec le ballon qui se termine au bord du poteau. A 18 ‘Agresta tente de nouveau à distance mais Lacirignola est réactif en bloquant le ballon en deux étapes. À 45 ‘, insidieux tir croisé de Potenza détourné pour un corner. Peu de temps après, il essaie à nouveau avec un tir correctement rejeté par Lacirignola. Le match se termine 1-1. Lors du prochain match de championnat, prévu le dimanche 9 février, Brindisi accueillera Fidelis Andria au “Fanuzzi”.

GRUMENTUM VAL D’AGRI-BRINDISI 1-1

Championnat National Serie D groupe H – 22e jour; Date et heure 02.02.2020, 15h00 – Stade “Francesco Sanchirico” de la Villa D’Agri, fraction de Marsicovetere

GRUMENTUM VAL D’AGRI (3-4-1-2): Donini; Pellegrini, Carrieri, Dubaz; Mbengue, Catinali, Agresta, Lobosco (29 ’st Falco); Chevalier (25 ’st Cirelli); Esposito (42 ‘pt Potenza), De Luca. Subs non utilisés: Russo, De Gol, Losavio, Martinez, Matinata, Visani. Entraîneur: Antonio Finamore.

BRINDISI (3-5-2): Lacirignola; Capone, Ianniciello, Fruci; Boccadamo (1 er st Merito), D’Ancora, Marino (37 st st Zappacosta), Pizzolla, Escu; Touré (46 ‘st Cuomo), encore une fois. Disponible: Pizzolato, Giglio, Nardelli, Nocerino, Marangi, Maglie. Entraîneur: Salvatore Ciullo.

ARBITRE: Lorenzo Maccarini d’Arezzo.

ASSISTANTS: Matteo Taverna de Bergame et Alberto Amoroso de Plaisance.

Carton jaune: Catinaux (G); Capone, D’Ancora (B).

REPÈRES: 25 ‘pt Toure (B), 35’ pt Agresta (G).

NOTES: coin 6-1; récupération 4 ‘pt, 4’ st; environ 250 spectateurs; à 42 ‘de la rue Petraglia (G).