Guaraní a battu San José et s’est qualifié pour le deuxième tour des Libertadores »

Mercredi 29 janvier 2020

Guaraní a battu San José de Oruro 4-0 à domicile et s’est qualifié pour le deuxième tour de la Copa Libertadores. L’équipe paraguayenne a remporté un mondial 5-0, après avoir gagné au minimum sur les terres boliviennes et sera rivale des Corinthiens au prochain tour pour chercher à entrer en phase de groupes.

La comparaison concernait tous les lieux. Après avoir obtenu 1-0 en Bolivie, les ‘caciques’ n’ont eu aucun problème majeur à battre le visiteur. Le premier but du match est venu à 17 ′, lorsque l’attaquant Edgar Benítez a profité d’un rebond et le «pop-corn» est devenu. La seconde ne tarda pas à venir. A 25 ′ après un échec à la sortie de l’Oruro, Nicolás Mana a défini le croisé pour le partiel 2-0.

Dans la deuxième période du jeu, le processus d’engagement avait la même logique. Un faible San José n’a pas pu atteindre le rabais et les Paraguayens ont pu conduire deux fentes supplémentaires pour conserver le classement du deuxième tour. En 78 ′, Raúl Bobadilla a assisté Fernando Fernández, qui a installé 3-0 et la sécurité «aborigène», devant la voûte. Et en 84 ′ le jeune Rodney Redes a condamné la clé après la passe du même Bobadilla.

Avec ce résultat, Guaraní affrontera les Corinthians du Brésil dans la phase 3 de la Copa Libertadores. Le premier engagement entre Paraguayens et Brésiliens se jouera le mercredi 5 février, tandis que le retour aura lieu le mercredi 12 du même mois.