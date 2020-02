Guaraní a éliminé les Corinthians et sera un rival palestinien »Prensaf Fútbol

Mercredi 12 février 2020

Le ‘Cacique’ a réussi l’exploit de laisser le ‘Timao’ sur la route, car malgré la défaite 2-1 à la Corinthians Arena, l’équipe paraguayenne a profité de la victoire remportée à domicile et de l’objectif fait en tant que visiteur d’avancer vers Phase 3 de la Copa Libertadores. Maintenant, ils feront face aux «Arabes».

Une journée passionnante a été vécue à Sao Paulo. Pour la vengeance de la phase 2 de la Copa Libertadores, Guaraní a donné le grand coup au combat en éliminant les Corinthiens dans un match émotionnel, où malgré une chute de 1-2, les Paraguayens ont profité de l’objectif de visite pour avancer avec un global 2-2.

Dès le départ, il semblait que le match serait favorable à «Timao», un grand favori malgré un pli 1-0 à Asunción. Le but de Luan à 9 ‘a alimenté les illusions d’un retour, mais les Paraguayens n’ont pas été intimidés et ont également trouvé des options pour déranger le gardien Cassio.

Il semblait que le match montait pour les Paulistas quand à 29 ′ Pedrinho a vu le deuxième jaune et a été éjecté, laissant son équipe avec un moins pendant près d’une heure de duel. Cependant, en quelques minutes Mauro Boselli (32e) a réussi à augmenter les chiffres.

Avant la fin de la première mi-temps, le troisième des Corinthiens pouvait arriver, mais la tête de Wagner Love est devenue contenue par un gardien attentif Gasar Servio, qui a fini par être l’une des principales figures de la rencontre pour les visiteurs.

En complément, le «Timao» est sorti pour gérer l’avantage et essayer de l’augmenter pour ne pas prendre de risques. Cependant, la situation a rapidement changé, Fernando Fernández (53 ′) ayant réussi à inscrire la remise accordée par le classement à «Cacique».

Les Paulistas ont cherché par tous les moyens à marquer le troisième but qui leur donnerait à nouveau la passe à la dernière phase de qualification pour la zone de groupe, mais la solide défense et la bonne performance du gardien Servio ont empêché un nouveau score des propriétaires.

Sans temps pour plus, Guaraní a réalisé l’exploit en laissant Corinthians sur la route à Sao Paulo, car malgré la chute de 1-2, avec le 2-2 au total et le but du visiteur, ils permettent au casting d’être un rival pour Palestinienne dans la phase 3 de la Copa Libertadores.

