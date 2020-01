Mercredi 29 janvier 2020

Six équipes jouent la chance de continuer dans la Copa Libertadores 2020 et de passer à la deuxième phase précédente du tournoi continental maximum. L’Université de Lima a éliminé Carabobo. Guaraní devant San José. Et Barcelone de Guayaquil devant le Club Atlético Progreso.

