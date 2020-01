Guardiola a jeté l’éponge: & # 039; vous devez sécuriser le billet pour les Champions & # 039;

Premier League



Guardiola a jeté l’éponge: «vous devez obtenir le billet pour les Champions»





Jenny Gámez





19 janvier 2020 à 13 h 07

L’entraîneur de Manchester City semblait résigné après avoir égalé avec Crystal Palace.

La Premier League progresse et les concurrents d’un Liverpool continuent de baisser, qui aujourd’hui, même s’il reste encore des mois pour la conclusion du tournoi, n’a aucun moyen de se mettre en travers du chemin vers le titre.

L’un d’eux est le millionnaire de Manchester City, qui lors de la saison précédente était le cauchemar de Klopp et le sien.

L’entraîneur Pep Guardiola a ressenti le coup du match nul 2-2 contre Crystal Palace ce week-end et c’est pourquoi son discours ne parle pas de chasse mais, plutôt, de résignation.

“Nous devons continuer. Cette saison, il y a encore beaucoup de matchs à jouer et nous devons essayer de garantir le billet pour la prochaine Ligue des champions”, a déclaré le prestigieux entraîneur après le coup d’envoi.

Guardiola et ses élèves sont toujours en vie dans les deux coupes anglaises et en Ligue des champions, où le Real Madrid sera mesuré, et semble s’y accrocher pour sauver la saison. Les autres, apparemment, ont déjà abandonné …