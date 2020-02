Guardiola a juste besoin de temps et de signatures pour renverser Liverpool avec Man City

Ce n’était certainement pas la première fois cette saison que l’idée était lancée, mais Défaite 2-0 de Manchester City à Tottenham le week-end dernier a déclenché une nouvelle vague de bavardages que l’ère Pep Guardiola tire à sa fin.

Il est facile de voir pourquoi. Guardiola n’a jamais passé plus de quatre ans dans un club, brûlant au Bayern Munich en trois et décrivant son séjour à Barcelone comme «une éternité». Donc, alors que City ralentit dans sa quatrième saison – baisse d’intensité, glissement des résultats – il est logique de supposer que l’histoire se répétera.

City n’a pas réussi à gagner un tiers de ses matchs de Premier League cette saison et 13 matchs dans toutes les compétitions. Oubliez à quelle distance ils sont de Liverpool; ils sont en route pour un décompte de points inférieur à celui de la première campagne de Guardiola 2016/17 en Angleterre.

En mai de la même saison, il a admis que des lacunes similaires dans un «grand club» signifieraient «je suis limogé. Je suis dehors. Sûr. Absolument.”

Ensuite, il y a le déclin visible sur le terrain. L’équipe se déplace avec moins d’assurance, perdant son impitoyabilité, ne parvenant pas à rester vigilant pendant 90 minutes. C’est aussi une équipe vieillissante. David Silva, Sergio Aguero et Fernandinho sont du mauvais côté de 30. Kevin de Bruyne, Kyle Walker, Riyad Mahrez et Ilkay Gundogan fêteront tous leur 30e anniversaire à un moment donné la saison prochaine. La rumeur dit que Benjamin Mendy, Nicolas Otamendi, Claudio Bravo, Leroy Sane, John Stones et Joao Cancelo seront tous sur la liste des transferts cet été.

Cela ressemble définitivement à la fin d’une ère.

Mais il y a de bonnes raisons de croire que City reviendra en fait la saison prochaine pour disputer le titre de champion 2020/21 sous Guardiola.

Pour commencer, il reste au moins un an pour échapper aux principaux joueurs de City et Guardiola ne va nulle part. Il a honoré tous les contrats précédents en tant que manager et a assuré à plusieurs reprises à ses supporters qu’il ne partirait pas cet été.

C’est un début très prometteur, car personne ne connaît mieux l’équipe que Pep, ce qui fait de lui la bonne personne pour superviser une fenêtre de transfert aussi chargée. Le club sera sans doute prêt à dépenser gros sur quatre ou cinq joueurs, offrant le rafraîchissement que City a cruellement manqué cette saison. Les préoccupations plus urgentes des autres clubs après la fenêtre de transfert ont bloqué notre vue d’une situation similaire à Manchester. City n’a signé que trois signatures notables au cours des deux dernières années: Mahrez, Rodri et Cancelo.

Les nouvelles recrues sont secondaires à rallumer le feu de la récolte actuelle, mais là aussi, il y a lieu d’être optimiste. Jouer pour Guardiola est amusant. Sa passion est contagieuse. Les joueurs ne s’épuisent pas, seulement lui – il s’engage trop dans le rôle. Ni le Bayern ni les équipes de Barcelone ne voulaient qu’il parte, ayant récolté respectivement 88 (sur 34 matchs) et 91 points lors de ses dernières années.

City s’est effondré cette saison, mais cela peut s’expliquer par les limbes dans lesquels ils se trouvent, incapables de rattraper Liverpool et sans être inquiétés par leurs rivaux pour une place parmi les quatre premiers. Trouver la motivation ne sera plus un problème une fois que le tableau de ligue sera remis à zéro.

Et tactiquement, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, la défaite malchanceuse de Tottenham en étant l’exemple parfait. City a bien joué, créé de nombreuses occasions, mais manquait tout simplement de la pointe qui reviendra sûrement lorsque les objectifs deviendront plus clairs en 2020/21.

De plus, si les rythmes d’attaque sont un peu échassés, un peu moins variés que l’an dernier, c’est juste l’effet d’entraînement de manquer un défenseur central. Signez un partenaire de classe mondiale pour Aymeric Laporte et les pièces se remettront en place.

La principale vulnérabilité de City cette campagne a été prise sur la pause, où l’absence de Fernandinho au milieu de terrain a affaibli l’écran de protection et une défense calamiteuse de Stones et Otamendi a permis à des loups, à Norwich et à Newcastle de mettre fin à leur défi de titre d’ici Noël.

À l’avenir, les problèmes de City découlent du déclin de l’influence de David Silva. Sans lui imposer le tempo depuis la gauche du centre, De Bruyne est entraîné plus à droite pour rejoindre Mahrez, déstabilisant à son tour le contrôle de l’équipe sur le milieu de terrain central offensif – l’espace le plus fertile pour la créativité d’un côté de Guardiola.

La forme de Silva s’explique en partie par l’absence d’un ailier gauche perçant (Leroy Sane) éloignant les joueurs de lui, et aussi par le besoin de Guardiola de se positionner au milieu du terrain tandis que Fernandinho joue au centre du terrain. Soit De Bruyne tombe plus profondément pour former un deux, soit Gundogan et Rodri jouent côte à côte.

Et donc un nouveau défenseur central peut déclencher un effet domino inversé: Fernandinho peut revenir au milieu de terrain, rouvrant la possibilité de dizaines de nombres en tandem devant lui. Bernardo Silva est sûrement prêt à jouer le rôle de son homonyme, slotting De Bruyne revenir dans une position avancée régulière pendant que City reconstruit le mur derrière leurs meneurs de jeu.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de travail important à faire sur le marché des transferts, mais City n’est qu’à quelques pas de redécouvrir sa verve. Et si Guardiola a la passion de continuer – s’il veut prouver que les sceptiques se trompent et renverser Liverpool – vous feriez mieux de croire que ses joueurs seront à bord.

C’est toujours un manager de classe mondiale avec une équipe de classe mondiale. Ce n’est pas fini avant que Guardiola ne le décide.

Alex Keble est sur Twitter