Guardiola admet Man City à propos du coup franc effronté de Fernandes

Date de publication: dimanche 8 mars 2020, 19h45

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que son équipe avait joué “bien” malgré sa septième défaite en Premier League cette saison à Manchester United.

City a dominé la possession de balle en première mi-temps mais a été annulé lorsque Anthony Martial a volé un coup franc intelligent de Bruno Fernandes, qui a été lobé dans la surface, a battu Ederson.

Dans la seconde moitié, Ville pressé de trouver un égaliseur mais était bâclé dans le dernier tiers et, à la mort, Scott McTominay a sauté sur le mauvais lancer d’Ederson de sa zone pour terminer City off.

S’adressant à Sky Sports après le match, Guardiola a insisté sur le fait qu’il était satisfait de l’affichage de son équipe.

“C’était un bon match, nous avons bien joué”, a déclaré le manager. «Nous avons un peu raté la première mi-temps en arrivant dans le dernier tiers, nous devions être plus agressifs.

«Nous avons concédé un but que nous aurions dû éviter et après cinq minutes, ils ont une ou deux contre-attaques.

«La seconde moitié a été bonne et ce fut une bonne performance.»

Interrogé sur la question de savoir si ses joueurs auraient pu mieux défendre le match d’ouverture de Martial, Guardiola a déclaré: “” Nous savions que parfois Fernandes fait ce genre d’écaillage mais la qualité de l’adversaire compte également.

“Nous étions un peu plus agressifs, mais nous jouons de la même manière, nous avons essayé la presse et nous nous sommes bien défendus et nous avons bien fait”, a déclaré le patron de City à propos de la deuxième moitié de son équipe.

Pressé sur l’affichage d’Ederson après que deux erreurs du Brésilien ont mené aux buts de United, Guardiola a déclaré: “Il a sauvé un ou deux, c’est un gardien de but exceptionnel.”

Le prochain match de City les verra affronter Arsenal au stade Etihad mercredi dans un match réorganisé en Premier League.

Ils sont ensuite de retour en action samedi contre Burnley, avant les champions élus de Premier League Liverpool jouer à Everton lundi soir prochain.