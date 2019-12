Guardiola admet que les chances pour le titre de Man City sont “ irréalistes ''

Date de publication: vendredi 27 décembre 2019 10:57

Pep Guardiola a émis une réponse monotone aux suggestions selon lesquelles Manchester City serait déjà hors course.

Les champions en titre étaient déjà loin derrière les leaders de la ligue, Liverpool, dans leur affrontement avec les Wolves, mais une défaite de dernière minute n'a fait qu'accroître les doutes sur les chances de City.

L'équipe de Guardiola compte 14 points de retard sur Liverpool à mi-parcours, après avoir raté sa chance de reprendre la deuxième place à Leicester.

"C'est toujours ce que c'est", a-t-il déclaré à Amazon Prime. «Nous n'avons pas pu le défendre à la fin, ils se sont battus incroyablement, ont couru jusqu'à la dernière minute. Les objectifs auraient pu être évités.

"Ils [mes joueurs] ne ressentent aucun regret, ils ont tout fait pour défendre le résultat."

Ville avait été en position de victoire pendant la majeure partie du match, et menait 2-1 lorsque Guardiola décida de retirer Kevin De Bruyne à la 67e minute.

Le tacticien a expliqué que la décision était due au court délai avant leur prochain match.

"Nous avons moins de 48 heures pour notre prochain match."

Avec City maintenant 14 points à la dérive dans la course au titre, Guardiola a ensuite rejeté toute discussion sur leur capacité à conserver leur titre.

«C'est grand depuis longtemps. Il n'est pas réaliste de penser à la course au titre. On me pose la question depuis longtemps et c'est la même réponse. »