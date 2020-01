Guardiola admet que Liverpool peut battre le record de points de Manchester City – HITC

Liverpool est favori pour remporter la Premier League, mais combien de records peuvent-ils battre?

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a expliqué à Goal les chances de Liverpool de battre le record de points de son équipe il y a deux ans.

Les Citizens ont amassé 100 points en remontant le trophée de Premier League lors de la saison 2017-18. L’équipe de Guardiola a terminé avec 19 points d’avance sur la deuxième place et a élevé les normes à un tout nouveau niveau.

Liverpool les a presque rattrapés la saison dernière, mais City s’est finalement montré trop bon. Cependant, les hommes de Jurgen Klopp ont sans doute atteint un niveau supérieur à tout autre camp de l’histoire de la Premier League, ayant gagné plus de points que quiconque à ce stade de la saison.

Les Reds n’ont pas encore perdu ce mandat et ont remporté jusqu’à présent tous leurs matchs en championnat. S’ils continuent de la même manière, ils vont certainement battre le record de Manchester City il y a deux saisons et Guardiola admet que c’est possible cette saison.

Il a dit: «Oui, cela peut arriver. Les records sont là pour être battus. Nous l’avons cassé quand quelqu’un a dit que nous ne pouvions pas et tôt ou tard, il sera à nouveau cassé. L’histoire en parle clairement. Ce n’est pas facile de battre Liverpool, ils ont trouvé un moyen de gagner des matchs. »

Outre le total de points record, Liverpool pourrait également égaler l’exploit d’Arsenal de passer une saison entière invaincue. S’ils le font, ils ne deviendront que la deuxième fois dans l’histoire de la Premier League à le faire, ce qui serait une réussite remarquable.

Les Reds ont besoin de 10 victoires supplémentaires pour dépasser le record d’Arsenal de 49 matchs sans défaite et si les choses continuent de la même manière, peu de gens parieront contre eux en battant tous les records qui sont devant eux en ce moment.

