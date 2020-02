Guardiola avertit pourquoi Man City ne peut se contenter d’une victoire au Real

Date de publication: jeudi 27 février 2020 7:25

Pep Guardiola a salué un excellent résultat et une excellente performance, mais a averti que le travail n’était pas encore terminé après la victoire éclatante de Manchester City contre le Real Madrid.

La ville est venue de derrière pour réclamer un célèbre victoire 2-1 au Bernabeu dans la première étape de leur match de huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne, ce dernier depuis le point de penalty, ont marqué au cours des 12 dernières minutes alors que City a répondu de manière brillante à l’ouverture de la 60e minute d’Isco.

Le résultat a donné au club quelques nouvelles positives après le coup fracassant de son interdiction de la compétition européenne, qui continue de jeter une ombre sur City, bien que défenseur Aymeric Laporte a subi une autre blessure cela pourrait le remettre sur la touche pendant un certain temps.

Le manager Guardiola a déclaré: «Je suis heureux pour la victoire, bien sûr, et pour la performance également.

«Ils ont bien commencé. Dans les 10 à 15 premières minutes, nous n’avons pas pu récupérer le ballon. Nous n’avons pas pu faire de passes. Avec eux, c’est toujours difficile.

«Mais après ces 10 à 15 minutes, nous avons vraiment bien joué et lorsque nous jouions mieux, nous avons concédé un but que nous ne devrions pas avoir à ce niveau.

«Mais ensuite, nous avons marqué un but et après cela, notre rythme est venu et nous avons marqué le deuxième.

«Nous sommes heureux mais, bien sûr, il y a le match retour. Ce n’est pas encore fini. S’il y a une équipe au monde qui peut tout surmonter, c’est bien ce club.

«J’espère que nous pourrons faire une bonne performance et continuer. Nous n’avons encore rien gagné mais gagner ici est une grande satisfaction. »

Guardiola a admis qu’il était soulagé de voir De Bruyne marquer. City avait raté cinq de ses sept pénalités précédentes.

Il a déclaré: «Je dis merci à Kevin d’avoir pris une pénalité sous pression. Finalement, après avoir perdu quatre pénalités consécutives, c’est bon pour nous. »

