Guardiola confiant que l’interdiction de la Ligue des champions de Man City sera annulée

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, est convaincu que le club gagnera son appel contre une interdiction de football européenne de deux ans de l’UEFA.

L’appel de la ville contre l’interdiction a été entendu le mois dernier devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et une décision est attendue pour le 13 juillet.

L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a statué en février que City avait commis de graves infractions au règlement sur le fair-play financier (FFP) et n’a pas coopéré à son enquête, lui infligeant une interdiction et une amende de 30 millions d’euros.

« Nous sommes prêts, j’ai beaucoup de confiance et j’ai confiance avec les gens que nous serons autorisés à jouer en Ligue des champions parce que nous voulons être sur le terrain pendant ces années », a déclaré Guardiola.

« Le 13 juillet, nous connaîtrons la résolution, espérons-le, pour que le club – tous les travailleurs, les joueurs et tout le monde ici, le personnel – essaie de continuer à grandir en tant que club au cours des prochaines années », a-t-il ajouté.

Rater une saison de Ligue des champions coûterait à City, qui a nié toute faute, jusqu’à 100 millions de livres sterling de gains et de revenus de diffusion, ainsi que les revenus de la journée et d’autres revenus.

Les règlements de la FFP sont conçus pour empêcher les clubs de subir de grosses pertes en dépensant pour les joueurs.

Ils garantissent également que les accords de parrainage sont basés sur leur valeur marchande réelle et constituent de véritables accords commerciaux – et non des moyens pour les propriétaires de verser de l’argent dans un club pour contourner les règles.

L’UEFA a ouvert une enquête sur City en mars dernier après que la publication des documents « Football Leaks » a conduit à des allégations selon lesquelles les propriétaires du club d’Abou Dabi auraient gonflé les accords de parrainage pour se conformer aux exigences de la FFP.

Les documents divulgués comprenaient des courriels de club faisant référence à de l’argent «acheminé» par le biais de sponsors. . n’a pas pu vérifier si ces paiements avaient été effectués.

En plus de remettre en question la nature des documents, City était mécontente de la manière dont l’instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA a mené l’enquête.