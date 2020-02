Guardiola envisage un choc pour le Bayern dans le cadre d’un accord d’échange de Sane

Date de publication: Mardi 18 février 2020 4:51

Manchester City est intéressé par la signature de la star du Bayern Munich, Serge Gnabry et pourrait utiliser Leroy Sane pour conclure l’accord, selon des informations.

L’attaquant du Bayern Gnabry a été un joueur clé de l’équipe de Bundesliga cette saison, marquant 14 buts et inscrivant huit buts en 28 matches, avec l’une de ses meilleures performances à venir lorsqu’il a inscrit quatre buts contre Tottenham en Ligue des champions.

Selon The Sun, Pep Guardiola a personnellement regardé Gnabry à plusieurs reprises cette saison et a également envoyé des éclaireurs pour garder un œil sur l’ancien homme d’Arsenal.

Le patron de Manchester City serait à la recherche d’un remplaçant à long terme pour Sane, qui est la cible du Bayern depuis l’été dernier, et a identifié Gnabry comme la recrue idéale.

Il a été rapporté que Sane avait raté un contrat de 20,8 millions de livres sterling par an au Bayern à la suite d’une blessure au genou qu’il avait subie dans le Community Shield contre Liverpool en août.

Le contrat actuel de Sane à l’Etihad devrait expirer en juin 2021, mais l’international allemand a souvent eu du mal à maintenir une place régulière dans l’équipe de départ de Guardiola.

City espère désespérément que l’attaquant signe un nouveau contrat, mais avec le temps qui s’achève sur son contrat et aucun signe clair d’une percée dans les négociations contractuelles entre Sane et City, il est de plus en plus probable que le jeune homme de 24 ans partira en L’été.

Cependant, un gros problème pour tout accord de swap potentiel impliquant Gnarby est Récente interdiction de la Ligue des champions de deux ans remis par l’UEFA pour avoir enfreint les règles du fair-play financier.

Mais selon des sources proches de Manchester City, Pep veut renforcer ses options d’attaque et un certain nombre de joueurs ont déjà été mentionnés.