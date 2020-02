Guardiola et City clôturent la première phase avec des rotations

Avec tout le travail accompli, Manchester City de Guardiola atteint le dernier jour de la phase de groupes sans pression. Les Anglais seront tête de série, mais ils joueront un rôle décisif dans la détermination du deuxième classement. Visitez le Dynamo Zagreb, qui a besoin d’un bon résultat combiné à un pneu crevé du Shakhtar Donestk contre Atalanta pour passer aux huitièmes.

12/11/2019

Act.12 / 12/2019 à 14:02

CET

Pol Ballús

Pep est parti à la maison David Silva et John Stones. Les deux ont été blessés le week-end dernier. La perte de la centrale donne de nombreuses options au Catalan Eric Garcia pour commencer. L’excanterano du Barça a été dans la première équipe dynamique toute la saison, et Guardiola Il l’a inclus dans l’appel pour le match. Harwood-bellis C’est l’autre joueur de la branche qui complète la liste. À qui appartient votre site sécurisé? Phil Foden, car Pep il a assuré sa propriété samedi, et qu’il sera l’une des grandes attractions de l’affrontement. Manchester City cumule un total de 6 matchs consécutifs invaincus en Ligue des champions, tandis que le Dinamo Zagreb a concédé au moins deux buts lors de ses quatre derniers matches européens.

De la part des Croates, le technicien Nenad Bjelica arrive avec deux victimes au jeu, car ils sont Teophile-Catherine et Rogic en raison de blessures. Le propriété de Dani Olmo, chef d’équipe et quil Guardiola a-t-il salué lors d’une conférence de presse, pour tenter de ramener le Dinamo de Zagreb à quelque chose que presque personne n’avait avant de commencer la Ligue des champions: un ticket pour les huitièmes de finale.

Onces probables

Dinamo Zagreb (5-4-1): Livakovic; Stojanovic, Ademi, Dilaver, Leovac, Moubandje; Olmo, Moro, Ivanusec, Orsic; Petkovic

Manchester City (4-3-3): Bravo; Cancelo, Eric Garcia, Otamendi, Mendy; Rodri, Gundogan, Foden; Mahrez, Gabriel Jesus, Bernardo.

Arbitre: Depuis Cerro Grande (Espagne)

Campagne: Maksimir (18: 55h).