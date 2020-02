Guardiola et son retour à Santiago Bernabéu

Ce sera sans aucun doute l’un des moments de cette huitième Ligue des champions et une bataille de plus de Pep dans un stade qui a connu ses plus grands succès et échecs.

Impossible d’oublier son duel sur les bancs avec Mourinho, en mémoire il continue que 2-6 avec Barcelone qui a fini par décanter la Ligue lors de sa première saison. Maintenant, Guardiola revient au Bernabéu 6 ans plus tard après son dernier match avec le Bayern, où il a fini par perdre au minimum.

Madrid, et Santiago Bernabéu en particulier, ont été le théâtre de certaines des plus grandes confrontations de Pep Guardiola tout au long de sa carrière.

Ce jour-là était le seul dans lequel il avait perdu lors de ses huit visites au stade où mercredi il siégera pour la première fois avec la Ville. Guardiola et son passé génèrent toujours de la morbidité lorsqu’il a le Real Madrid devant. Une sensation que vous ressentirez à nouveau 6 ans plus tard.