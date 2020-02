Guardiola explique le snon de Stones Man City, fait valoir l’Angleterre

Date de publication: dimanche 9 février 2020 5:33

Manchester City patron Pep Guardiola affirme qu’il espère désespérément que John Stones fasse partie de l’équipe anglaise de l’Euro 2020.

Bien qu’il ait manqué Aymeric Laporte pendant plus de quatre mois en raison d’une grave blessure au genou, Stones a commencé moins de la moitié des matchs de City.

Fernandinho a souvent remplacé le défenseur central, ce qui a amené de nombreuses personnes à se demander si Guardiola avait perdu confiance en l’Anglais.

Un manque de temps de jeu pour son club l’a conduit à ne faire que deux apparitions en Angleterre l’année dernière.

Mais le patron espagnol espère que le joueur de 25 ans pourra se frayer un chemin dans les plans de Gareth Southgate, rapporte le Mirror.

Il a déclaré: «Je veux que John soit avec l’équipe nationale. Mon sentiment pour lui est le même que toujours.

«Je dois prendre des décisions et être honnête. Ce n’est pas facile quand je sélectionne Eric Garcia [ahead of Stones], mais il a vraiment bien joué et mérite une chance.

“Il ne s’agit pas d’une raison particulière [that he hasn’t played as often].

«Pas seulement John, mais tous les joueurs peuvent être sélectionnés pour les équipes nationales. Ils doivent jouer ici du mieux possible. »