Guardiola explique pourquoi Man City a été hors du rythme en début de saison

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 7:09

Pep Guardiola a salué Sergio Aguero comme une «légende» après son coup du chapeau dans la victoire de Manchester City sur Aston Villa – mais était d’humeur réfléchie.

Man City est revenu au deuxième rang de la ligue avec un 6-1 contre la Villa, avec les triplés d’Aguero le voyant devenir le meilleur buteur étranger de la Premier League et le meilleur buteur des tours du chapeau.

Aguero a désormais marqué plus de buts en Premier League que Thierry Henry, un joueur que Guardiola a entraîné à Barcelone – et le patron de la ville pense qu’Aguero a construit un héritage comparable à celui de l’ancien héros d’Arsenal.

“C’est une légende et les légendes montent ce soir”, a déclaré Guardiola à Sky Sports. «Thierry Henry est l’un des joueurs les plus incroyables à jouer dans cette ligue et il sera fier que Sergio soit le gars qui bat son record.

«C’était une légende et Sergio est le même. Marquer ce nombre de buts signifie que vous avez accompli pendant de nombreuses années beaucoup de bonnes choses. Il est constant depuis de nombreuses années et nous sommes donc fiers de lui.

«C’est la personne la plus incroyable. Vous ne pouvez pas y parvenir sans être un gars qui aime jouer au football. “

Ville peut-être remonté à la deuxième place, mais il reste une distance de 14 points aux dirigeants de Liverpool, qui ont également un match en main.

Guardiola était heureux que son équipe ait montré une résilience accrue par rapport à sa victoire sur Manchester United en milieu de semaine, mais a admis qu’un manque de concentration plus tôt dans la saison leur avait peut-être coûté la chance de conserver leur titre.

«C’était une bonne performance. Nous avions le contrôle des transitions et les passes étaient bonnes. Ce fut un excellent résultat.

«Contre Manchester United, ils sont revenus dans le match en seconde période, mais aujourd’hui, nous avons joué 90 minutes.

«Si vous perdez le formulaire, il disparaîtra. Nous avons perdu des points au début de la saison – peut-être que nous n’étions pas incroyablement concentrés, mais même les matchs que nous avons perdus nous ont créé des opportunités.

“Nous sommes deuxièmes du classement et pendant longtemps nous n’étions pas là donc nous allons essayer de maintenir cette position.”