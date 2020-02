Guardiola fait un demi-tour surprise sur l’avenir de Foden

Date de publication: dimanche 9 février 2020 8:40

Pep Guardiola semble avoir fait machine arrière sur ses plans pour le milieu de terrain de Manchester City Phil Foden.

On s’attend à ce que City fasse quelques changements pour le prochain mandat après un décevant défi en titre en Premier League cette fois-ci.

L’équipe de Guardiola, qui a commencé la campagne dans l’espoir de remporter une troisième couronne de ligue successive, traîne les leaders actuels de Liverpool par 22 points.

Ils ont besoin juste quelques signatures pour combler cet écart, mais Guardiola lui-même a déclaré que Foden jouerait un rôle de première équipe plus impliqué pour remplacer David Silva, le mois dernier.

“David va quitter cette saison et nous n’achèterons aucun joueur à sa place parce que nous avons Phil”, il a dit.

«Nous faisons confiance à Phil. Si nous ne croyions pas en lui, nous pourrions aller au marché pour remplacer David, mais nous avons Phil. “

Le gestionnaire suggère maintenant que Silva pourrait devoir être remplacé à l’extérieur.

“Je ne sais pas. J’ai une idée mais je n’ai même pas eu de contact avec qui que ce soit à ce sujet car, pendant la saison, je ne suis pas trop prêt à y penser », a-t-il déclaré.

“Bien sûr, nous devons faire quelque chose parce que David part et dans certaines positions nous allons le faire, mais je ne sais pas combien ou combien parce que le marché est toujours difficile et qu’il y a encore deux ou trois mois, et deux ou trois mois peuvent changer beaucoup de choses.

«Il y a encore de belles choses incroyables à combattre. Nous sommes en finale dans deux ou trois semaines pour remporter un titre de plus et nous avons la FA Cup, la ligue pour essayer de terminer deuxième et se battre pour la qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, et deux grands matchs contre le Real Madrid. »