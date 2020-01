Guardiola «fou» de star défensive alors que Man City prépare une offre de 45 millions d’euros

Date de publication: jeudi 9 janvier 2020 1h53

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, serait “fou” du défenseur central de la Juventus Merih Demiral et veut le joueur dans son équipe.

Demiral a été lié à un éloignement des champions en titre de la Serie A ces dernières semaines, avec des goûts de Manchester United, Leicester et Arsenal tous fortement liés au joueur.

Mais le journal turc Sabah rapporte maintenant que City est très impatient de signer le défenseur turc et est prêt à offrir 45 millions d’euros à la Juventus pour conclure l’accord.

Sabah ajoute que la tenue de Turin sont désireux de garder Demiral, car ils le voient comme un atout important pour l’avenir, et le défenseur a formé un partenariat solide avec Leonardo Bonucci lors des derniers matchs après avoir tenu Matthijs De Ligt à l’écart.

Des rapports précédents affirment que Brendan Rodgers de Leicester a fait rejeter une offre pour l’ancien as de Fenerbahce, qui est sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2024.

Malgré l’amour apparent de Guardiola pour le joueur, le fait que Aymeric Laporte se rapproche d’un retour à la formation signifie que la ville n’a pas vraiment besoin de signer un nouveau défenseur central ce mois -même si c’est quelque chose qui sera probablement revu cet été.

Pendant ce temps, le Borussia Dortmund ne vendra pas la cible de Premier League Jadon Sancho ce mois-ci, selon Sky Germany.

L’attaquant anglais serait la cible de toute une série de clubs avec Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, PSG, Real Madrid et Barcelone tous intéressés.

Dortmund est catégorique: le joueur de 19 ans ne partira pas ce mois-ci et Sancho n’a pas de clause de libération dans son accord, qui expire en 2022.

Le diffuseur a déclaré que le Borussia Dortmund pensait qu’il ne serait pas en mesure de trouver un remplaçant approprié pour Sancho ce mois-ci.

Sancho est au milieu d’une brillante série et a marqué sept buts et récolté six mentions d’aide lors de ses neuf derniers matchs.

Mais son avenir en Allemagne est très incertain et il est fortement supposé qu’il pourrait envisager de quitter les géants de la Bundesliga cet été. Lire la suite…