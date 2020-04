Guardiola insiste sur le fait que la starlette de Man City n’a pas de prix au milieu de l’intérêt de la Juventus

Date de publication: vendredi 17 avril 2020 6:06

Pep Guardiola tentera d’empêcher Gabriel Jesus de quitter Manchester City pour la Juventus, mais en veut toujours plus au Brésilien, selon un rapport.

Jésus a bien joué dans le rôle de remplaçant de Sergio Aguero au cours des dernières années, et pourrait être un digne successeur de l’attaquant argentin lorsqu’il quittera finalement le stade Etihad.

Cependant, avec le Brésilien poussant pour plus de temps de jeu, il peut chercher cela ailleurs – et la Juventus sont intéressées depuis un certain temps.

Les champions italiens restent à la recherche d’un avant-centre pour aider à tirer le meilleur parti de Cristiano Ronaldo, avec Jésus l’une de leurs principales cibles, aux côtés de Mauro Icardi.

Selon Calciomercato, cependant, Guardiola tentera de bloquer la sortie de Jésus et est prêt à dire au conseil municipal qu’ils ne devraient pas le mettre à la vente à tout prix.

On prétend que Guardiola considère Jésus comme quelqu’un qui a le potentiel pour devenir l’un des trois meilleurs avant-centres du monde, un plafond qu’il n’a pas encore atteint.

Jésus, qui a 23 ans, reste sous contrat au stade Etihad jusqu’en 2023, deux ans après l’expiration de l’accord d’Aguero.

Guardiola lui-même a été lié à un déménagement à Turin pour prendre la direction de la Juventus, mais quelqu’un qui avait l’habitude de jouer pour lui et le club italien nie qu’il serait juste de le nommer pour succéder à Maurizio Sarri.

L’ancien patron de Barcelone a été remis en question, ce qui laisse à penser que la Juventus ferait mieux de rester avec Sarri, qui a passé la saison dernière dans l’abri de Chelsea.

Lire la suite…