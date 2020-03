Guardiola: “Je ne voudrais pas affronter le Real Madrid sans les fans”

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a parlé à la presse ce mercredi et a discuté de l’épidémie de coronavirus et de la décision potentielle de l’UEFA de jouer à huis clos la semaine prochaine.

«Le football a-t-il un sens sans les fans? Nous travaillons pour eux, si les gens ne peuvent pas venir au stade, cela n’a pas de sens de jouer. Nous ferons ce qu’on nous dit, mais je ne voudrais pas affronter le Real Madrid ou les équipes de Premier League sans les supporters », a déclaré Guardiola.

Le Real Madrid disputera le match à domicile de vendredi contre Eibar à huis clos, et il en sera de même lors de son prochain match de Liga contre Valence. L’UEFA n’a pas pris de décision concernant les matchs de la Ligue des champions la semaine prochaine, mais cette semaine, la rencontre entre Valence et Atalanta et le match entre le PSG et Dortmund se sont déroulés à huis clos.

Le football en Espagne pourrait être reporté pendant un certain temps, car la Liga décidera de l’avenir de leurs matchs restants ce jeudi. L’UEFA pourrait éventuellement faire de même si le Coronavirus continue de se propager à travers l’Europe.