“Guardiola m’a appelé et il m’a souhaité le meilleur en course”, a déclaré l’attaquant de l’Académie Benjamín Garré.

Courses vivre un grand cadeau du football. Alors que l’équipe de Sebastian Beccacece Il est toujours à l’entraînement et n’a que huit matchs, dont il a gagné la moitié et égalisé l’autre moitié, il montre déjà des choses intéressantes du schéma et son idée du jeu. Le dernier match contre Estudiantes a été un grand signe que l’Académie veut avoir le contrôle des matchs, manipuler le ballon et attaquer au bon moment afin de convertir un but.

L’une des promesses qui ont été faites lors du dernier marché de laissez-passer est Benjamín Garré. Ailier de 19 ans ex Vélez, ça vient de Manchester City. Les premiers matchs n’apparaissaient même pas dans la banque remplaçante, mais au fil du temps, ils se sont adaptés et vous pouvez voir le grand succès de Diego Alberto Milito au Secrétariat technique de l’équipe Avellaneda.

Garre Il s’est exprimé ce mercredi lors d’une conférence de presse. Matin, Courses Vous devez recevoir Alianza Lima pour le deuxième jour de la Groupe F de la Copa Libertadores. Au début, l’Académie était en infériorité numérique 2-1 Étudiants de merida dans Venezuela et il sait que le match de demain peut être un deuxième pied pour être à la première place du groupe à côté de National de Uruguay.

“Au cours des derniers mois en Angleterre, j’avais eu quelques minutes. J’en avais discuté avec Milito et l’ensemble du personnel d’entraîneurs. Je leur en suis reconnaissant car ils ne m’ont jamais précipité et m’ont donné le temps de marquer”, a expliqué le footballeur. Et il a surpris: “Guardiola m’a appelé quand je suis arrivé au Racing pour me souhaiter le meilleur.” De plus, il a félicité l’entraîneur de la ville: “J’ai beaucoup appris de Pep, c’est un technicien d’une énorme hiérarchie. Je suis très reconnaissant pour tout ce qu’il m’a donné.”

Enfin, Garré a évoqué les fans de l’Académie. “Les gens du Racing sont incroyables. Je l’ai vécu contre Newell et j’ai confirmé tout ce que j’ai vu de l’extérieur. Ça me fait du bien”, a-t-il déclaré. En ce qui concerne l’idée de football de l’équipe, il a maintenu: “Il n’y a pas tellement de différence dans le style de jeu que j’ai vu en Angleterre et ce que je vois ici avec Beccacece, parce qu’en Racing, nous cherchons à appuyer haut et à toujours maintenir un jeu offensif et rapide.”