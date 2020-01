Guardiola refuse de radier Man Utd; est solidaire de Klopp

Date de publication: Mardi 28 janvier 2020 3:11

Pep Guardiola insiste sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de contrarier les fans de Manchester City avec des commentaires sur la taille de la foule au stade Etihad pour le affrontement de la FA Cup dimanche avec Fulham, alors que le patron des Blues cherche à trouver un itinéraire vers une troisième finale de coupe de la Ligue.

Une foule de 39 223 personnes, bien en deçà de la capacité de 55 000 personnes, a regardé la routine l’emporter 4-0 sur les 10 joueurs de Cottagers.

Après ce match, un Guardiola mécontent semblait interroger les partisans de la ville en disant: «La motivation était bonne et j’espère que lors du prochain match contre United, nos fans pourront venir remplir le stade.

«Ce n’était pas plein. Je ne sais pas pourquoi. (Mercredi) donne une chance de retourner à Wembley. J’espère qu’ils nous soutiendront davantage. »

Quand on lui a expliqué les contraintes financières imposées aux fans de football, Guardiola a déclaré mardi: «Je comprends les fans. Je n’ai jamais eu l’intention de les offenser. C’est tellement agréable d’avoir les fans ici. Je suis toujours reconnaissant pour leur soutien.

“Depuis que je suis arrivé ici jusqu’au dernier jour, je veux me battre pour jouer le mieux possible et voir l’Etihad complet pour chaque match.”

Pendant ce temps, Guardiola reste méfiant de la menace posée par Manchester United en Mercredi, match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao après que son équipe ait été battue 2-1 à l’Etihad en Premier League plus tôt cette saison.

«C’est Manchester United. Ils peuvent le faire, ils l’ont fait », a déclaré le patron de la City, dont l’équipe a une avance de 3-1 dès le premier match à Old Trafford.

Guardiola parle pour Jurgen Klopp

“Dans ce genre de matchs contre des équipes incroyables avec une histoire incroyable, ils sont fiers et je sais combien il sera difficile d’atteindre la finale.”

Patron de Liverpool Jurgen Klopp a été critiqué pour avoir déclaré qu’il ne serait pas en charge de la prochaine rediffusion de la FA Cup contre Shrewsbury. et que les Reds enverraient leur équipe des moins de 23 ans pour jouer le jeu, avec la pause hivernale nouvellement introduite en vigueur à ce moment-là.

Guardiola pris en charge KloppPosition, en disant: “Nous acceptons les horaires et les compétitions, les matchs tous les deux ou trois jours, mais ne dites pas aux managers quels joueurs choisir.”