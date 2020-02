Guardiola rejette un moment clé qui a marqué le tournant de la défaite de Man City contre les Spurs

Date de publication: dimanche 2 février 2020 7:57

Pep Guardiola a nié qu’une réaction de colère à ses joueurs ait été à l’origine de son entretien différé après la défaite de Manchester City face à Tottenham Hotspur.

Les champions en titre se retrouvent 22 points derrière les leaders fugitifs de Liverpool après une nouvelle chute, n’a pas réussi à marquer dans des matchs successifs pour la première fois sous Guardiola alors que les Spurs ont remporté une victoire 2-0.

Guardiola a mis un temps inhabituel à apparaître aux médias après le match, optant plutôt pour rester dans le vestiaire, mais quand il a finalement émergé, il a nié qu’il y ait une raison cachée à son absence.

“Nous avons bien joué, mais nous avons perdu le match”, a-t-il déclaré à Sky Sports. “Cela est arrivé à nouveau. Ils ont réussi deux tirs et marqué deux buts.

«Je n’ai pas trop de choses à dire sur la performance. Nous devons l’accepter et l’analyser. Ce n’est pas facile. Nous avons vraiment bien fait, honnêtement.

«Avec cette performance, comment devrais-je être critique? Cette performance serait une erreur incroyable de dire à quel point ils sont mauvais. Nous avons créé des occasions et en avons concédé peu.

«C’est arrivé à quelques reprises cette saison. L’envoi était un point clé. Nous avons dit à la mi-temps de faire attention, les cartons jaunes sont une action rapide et rapide. »

S’adressant encore plus tard au match du jour, Guardiola a soutenu que ses joueurs devraient être félicités pour leur performance, au lieu d’être grillé.

«Si je trouvais la solution, j’essaierais d’y travailler. Ce serait une erreur de ne pas les laisser [the City players] se sentir incroyable et fantastique après ce match, le football est parfois comme ça », a-t-il déclaré.

«Je n’ai aucun regret sur la performance. Nous avons perdu un match de football. Le football, c’est le nombre de buts que vous marquez et le nombre de buts concédés. Bien sûr, nous avons eu beaucoup de chances. À la fin de la journée, vous devez le prendre. “

L’ancien entraîneur de Barcelone a ensuite nié que le penalty manqué d’Ilkay Gundogan était un tournant pour la confiance de City.

“Non. Si nous marquons, ce serait mieux, peut-être, mais en deuxième mi-temps, nous avons bien commencé et créé des occasions de marquer et nous ne l’avons pas fait. Jusqu’à ce qu’Oleksandr Zinchenko soit expulsé, le reste était OK. »

Pour en savoir plus sur le rival de Guardiola, cliquez ici: Jose Mourinho pense toujours qu’il sera difficile pour Tottenham de pénétrer dans le top quatre cette saison, mais maintient que c’est l’objectif.