Guardiola salue Mourinho, rit de la rivalité: “Je suis désolé pour vous!”

Date de publication: Vendredi 31 janvier 2020 4:33

Pep Guardiola rendu hommage à Jose Mourinho comme il a admis que la rivalité de la paire avait mijoté.

le Manchester City patron se heurte à son vieil adversaire alors qu’il prend parti pour Tottenham en Premier League dimanche.

Guardiola et Mourinho ont disputé des duels intenses pendant leurs périodes de dirigeants de Barcelone et du Real Madrid respectivement.

On s’attendait à ce que cette rivalité se rallume lorsqu’ils ont tous deux déménagé dans les clubs de Manchester en 2016, mais, dans la période qui a précédé le limogeage de Mourinho à United en décembre 2018, elle a été nettement moins féroce.

“Je suis désolé pour vous!”, A déclaré Guardiola aux médias lors d’une conférence de presse pour un aperçu du match de ce week-end. “Je sais que vous attendiez (avec impatience) mais je suis désolé. Peut-être que nous sommes plus âgés et plus expérimentés.

“Chaque fois que nous jouions quand il était à United, toujours les gens ne parlaient pas de la façon dont nous allions jouer ou comment il allait jouer, ou qui allait gagner.

«Il s’agissait juste de ma conférence de presse, ai-je dit quelque chose ou est-ce qu’il a dit quelque chose? Mais, je suis désolé, je vous l’ai dit, cela ne s’est pas produit. “

Guardiola et Mourinho sont deux des managers les plus performants du jeu moderne et le patron de City insiste sur le plus grand respect pour son homologue des Spurs.

Mourinho avait presque un an hors jeu avant de prendre la relève des Spurs suite au limogeage de Mauricio Pochettino en décembre dernier. Guardiola estime que le Portugais a encore beaucoup à donner et ne devrait pas être jugé sur la triste fin de son mandat à Old Trafford.

Guardiola a déclaré: «J’ai toujours eu un respect incroyable pour ce qu’il a fait pour le football et dans sa carrière, toujours. Parfois, une situation se produit et cela fait partie de notre travail, mais c’est tout.

«La valeur de Jose, un manager avec beaucoup d’expérience et beaucoup de succès, ne doit pas être jugée sur une saison ou des saisons et demie.

«Je sais que nous sommes jugés pour le dernier match, les idées que nous avons ou quelque chose que nous faisons, mais en tant que professionnel, j’essaie de juger mes collègues non pas pour une saison mais 10 ou 15 ans, une longue carrière, qui pour moi donne plus de valeur .

«Les périodes pour les managers sont de haut en bas, tout le monde l’a. Vous avez des saisons avec de bonnes et de mauvaises périodes. »

City a été boosté cette semaine par le retour à l’entraînement complet de l’ailier Leroy Sane. L’international allemand est absent depuis qu’il a subi une blessure au genou dans le bouclier communautaire en août dernier.

Guardiola a déclaré: «Sane a commencé à s’entraîner avec nous, c’est une bonne nouvelle, et il bouge, étonnamment, très bien. C’était agréable de le revoir. »

Alors que Sane pourrait revenir à l’action dans les semaines à venir, Guardiola n’était pas clair sur la situation contractuelle du joueur de 24 ans. L’accord actuel de Sane se termine en 2021 et il a été lié à plusieurs reprises avec le Bayern Munich.

Guardiola a déclaré: “La dernière information que j’ai eue, c’est que nous lui avons fait une offre il y a longtemps et tout le temps, il ne l’a pas rejetée, mais après cela, je n’ai plus de nouvelles.”