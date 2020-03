Guardiola salue une tactique clé qui a aidé Man City à «surmonter» Villa

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 6h53

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a qualifié les performances de son équipe de “impressionnantes” alors qu’elles revendiquaient un troisième triomphe consécutif en Coupe EFL dimanche avec la victoire sur Aston Villa.

City a pris le contrôle au premier semestre grâce à deux buts en 10 minutes de Sergio Aguero et Rodri, mais Villa y est retourné lorsque Mbwana Samatta a dépassé Ederson juste avant la pause.

Tandis que Ville dominés en seconde période, ils ont été contraints de dissiper les vagues de pression de Villa qui ont presque prévenu lorsque la tête de Bjorn Engels a été renversée sur le poteau par Claudio Bravo.

S’adressant à Sky Sports après le match, Guardiola a révélé sa joie de la performance de son équipe au premier semestre, dans laquelle City a bien fait passer le ballon sur le terrain pour ouvrir un espace à l’influent Phil Foden.

“Il s’agit de la cohérence et d’être là tous les jours. Incroyable,” Guardiola m’a dit. “[The performance] était génial, je pense que nous avons eu du mal dans les premières minutes et ils ont eu leurs chances avec la tête et le corner.

«Mais nous avons très bien joué et c’était une seconde période spéciale. Je pense que parfois vous ne savez pas si vous attaquez ou si vous gardez simplement le résultat. Je pensais que nous devions marquer plus mais le match était bon. »

Interrogé sur les changements de jeu offensifs de son équipe en première mi-temps, le manager a répondu: “Quand vous défendez avec quatre, vous pouvez le faire. Avec cinq, c’est plus difficile.

“Nous ne savions pas s’ils allaient jouer avec quatre ou cinq à l’arrière mais nous l’avons fait et Phil était clinique là-bas.

«C’est le deuxième trophée de la saison après le Community Shield, donc c’est tellement agréable.»

La ville sera de retour mercredi face à Sheffield mercredi lors du cinquième tour de la FA Cup.