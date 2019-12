Guardiola se méfie des Wolves alors qu'il commente un nouvel accord potentiel sur Man City

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 16:35

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a insisté pour que son équipe soit pleinement préparée au choc de vendredi avec les Wolves, alors qu'ils se heurtent à «l'un des adversaires les plus coriaces» de Premier League.

Ville entrer dans le choc festif 11 points derrière les leaders de Liverpool et pourrait être à quatre points de la deuxième place de Leicester, si les Foxes battaient l'équipe de Jurgen Klopp le lendemain de Noël.

L'équipe de Guardiola a affronté les Wolves après avoir perdu 2-0 contre l'équipe de Nuno Espirito Santo au stade Etihad plus tôt dans la saison.

S'exprimant lors de sa conférence de presse d'avant-match lundi, Guardiola a admis qu'il ne sera pas facile d'aller à Molineux et de remporter la victoire.

"Ils sont toujours l'un des adversaires les plus coriaces", a déclaré le manager. "Nuno fait un travail incroyable.

«C'est l'un des adversaires les plus coriaces à domicile mais aussi à l'extérieur. J'espère que nous pourrons maintenir le bon niveau que nous avons eu ces dernières semaines. »

Le choc de City contre les Wolves est suivi moins de 48 heures plus tard par un match contre Sheffield United à domicile, les Blades étant invaincus à l'extérieur de la ligue jusqu'à présent.

Interrogé sur le calendrier difficile, Guardiola a déclaré: «La meilleure façon est de penser au prochain match. Nous allons voir, je ne pense pas aux joueurs qui vont jouer.

"Il faut penser à Sheffield United, c'est seulement 48 heures."

Autre part, Guardiola a également été interrogé sur la possibilité qu'il signe un nouveau contrat avec City, son contrat actuel devant expirer à la fin de la saison prochaine.

L'Espagnol a déclaré: «Je pense que c'est ma quatrième saison, la saison prochaine sera la cinquième parce que j'essaie de rester la saison prochaine. Il y a longtemps.

«J'ai répondu à cette question récemment plusieurs fois, je suis incroyablement bien ici. Je dois voir si je mérite un nouveau contrat.

«Le niveau a beaucoup augmenté et les attentes sont plus élevées et nous devons voir si nous pouvons y faire face. Cela ne dépend pas que de moi.

«Maintenant, nous avons une pause avec la famille et préparons les loups et le reste. Nous avons le temps d'y penser à l'avenir. »