Guedes, le cadeau des rois pour Valence

Le Portugais rentrera dans la ville sportive et dans les prochains jours il fera un pas sur l'herbe, son objectif, pour atteindre février pleinement récupéré.

Faire vos devoirs à Noël est important et plus si vous êtes un joueur comme Gonçalo Guedes. Le Portugais continue de se remettre de sa blessure à la cheville, mais se rapproche de plus en plus.

Vous pouvez voir la lumière

Le footballeur portugais dans les prochains jours va marcher sur l'herbe

Sa bonne évolution indique que cette semaine, il pourrait regagner la pelouse de la ville sportive de Paterna, en vue de la récupération complète fin janvier ou début février. Le premier tour des Champions contre Atalanta le 19 février, le grand but.

