Guerrero n’est pas arrivé à Boca pour des raisons économiques

Le roman sur l’arrivée possible de Paolo Guerrero à Boca semble se terminer sans nouvelles positives pour le Xeneize. Sans beaucoup de données officielles, la vérité était que l’intérêt du club argentin était bien que pour l’instant il semble difficile pour le buteur d’atteindre la Super League.

Bien que des raisons économiques aient été évoquées concernant la décision du joueur lui-même de ne pas quitter le Brésil, le journaliste Hernán Castillo a évoqué le problème dans Halcones et Palomas et a averti que “J’ai rencontré par hasard l’un des deux managers de l’Inter de Porto Alegre qui m’a demandé le numéro de téléphone du représentant Pratto”. Et il continue: “Je passe le téléphone et me raconte l’histoire de Guerrero, que s’ils vont offrir 6 millions de dollars pour Pratto.”

Le chauffeur de Halcones y Palomas ajoute que quelques jours plus tard, il communique à nouveau avec ce leader et “il me dit que Boca n’a pas d’argent pour acheter Guerrero. Alors on reste avec Guerrero et on n’ira pas pour Pratto”. De plus, il ajoute que “pour Pratto, ils allaient offrir 6 millions de dollars, que River n’était pas intéressé par cette offre et le joueur a dit” Je ne veux pas quitter River “parce qu’ils lui ont offert plus d’argent qu’il n’en gagne ici en Argentine” .

De cette façon, le journaliste confirme que le club brésilien a confirmé que les négociations avaient échoué en raison de problèmes budgétaires et pour cette même raison, il n’a pas été accusé d’une nouvelle offre de Lucas Pratto.